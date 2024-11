Vicoforte, al via la parte finale di redazione del Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Le Commissioni Consiliari competenti sono state convocate per martedì 26 novembre per la presentazione e valutazione delle necessità di eliminazione delle barriere architettoniche su edifici ed aree pubbliche individuate dal professionista incaricato Arch. Briatore. Il PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) è uno strumento concepito dal legislatore nazionale per monitorare il territorio, evidenziando criticità e barriere esistenti, per poi progettare e programmare interventi finalizzati a rendere sempre più accessibili edifici e spazi cittadini, migliorandone la fruibilità per tutti. I Comuni hanno anche beneficiato di contributi per la stesura del Piano che, dopo l’approvazione, dovrà trovare applicazione negli anni futuri per eliminare le criticità rilevate. Dopo avere recepito le osservazioni delle commissioni consiliari è prevista una presentazione pubblica della bozza del Piano in 4 dicembre nella Confraternita dei Battuti (di fronte al Municipio) per cogliere ulteriori osservazioni e redigere il testo definitivo del PEBA da presentare al Consiglio Comunale.

"Entro fine anno - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco - vogliamo concludere l’iter di valutazione ed approvazione; dopo l’analisi da parte delle Commissioni Consiliari e dopo aver valutato osservazioni e suggerimenti, la bozza del Piano sarà presentata in una riunione aperta al pubblico alla quale ci auguriamo siano presenti privati cittadini, ma anche associazioni ed organismi che abbiano interessi o sensibilità all’argomento".