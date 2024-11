Scopri i corsi finanziati proposti da Ascomforma

Ascomforma è l’agenzia formativa di Confcommercio Cuneo, Coordinatore dei corsi finanziati, in particolare formazione di base e trasversale prevista dal contratto di apprendistato professionalizzante, della formazione continua individuale per lavoratori occupati e delle proposte formative per disoccupati prevista e finanziata dal bando GOL.

All’interno dell’agenzia Ascomforma, Alessia Stralla si occupa della programmazione didattica nel suo complesso:

la calendarizzazione dei percorsi formativi;

la supervisione iniziale, in itinere e finale di tutte le attività corsuali e il raggiungimento dei risultati attesi, utilizzando gli applicativi regionali preposti;

il mantenimento dei rapporti con enti esterni coinvolti nell’attività formativa (aziende, enti pubblici)

la valutazione del livello di soddisfazione dei corsisti per i servizi offerti dall’Agenzia, grado di motivazione per le attività svolte, per promuovere l’aggiornamento, la qualificazione e riqualificazione delle competenze professionali per mantenere buoni livelli occupazionali e permettere la mobilità professionale dei lavoratori.

Ascomforma si trova a Cuneo, in via Amedeo Avogadro 32.

Sito internet https://www.ascomforma.it/

E-mail info@ascomforma.it

Telefono 0171.604127

WhatsApp 377.0804976