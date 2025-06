Inaugurazione della Stracôni al Michelin Sport Club: unione di storia e valori [FOTO]

Si è svolta ieri, presso il Michelin Sport Club, l’inaugurazione della nuova sede dell’Asd Il Podio e della Stracôni, un evento che festeggia quest’anno la sua 42esima edizione. È stata scelta la Michelin come sede perché entrambe sono 2 realtà storiche del nostro territorio e rappresentano tanto per la nostra comunità. Questo straordinario incontro unisce due realtà, animate da valori comuni di solidarietà, inclusione e passione per lo sport.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte figure di spicco, tra cui il direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo, Simone Rossi, il direttore del Michelin Sport Club, Piero Battaglia, il direttore del Parco Fluviale di Cuneo, Gianfranco Demichelis, la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, e il presidente della Stracôni, Fabrizio Giai. Ognuno di loro ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le associazioni locali, evidenziando come eventi come la Stracôni possano contribuire a creare legami autentici e duraturi.

L’inaugurazione ha segnato anche l’avvio della nuova stagione del Michelin Sport Club, che ha presentato i nuovi campi da Padel e l’area “Isola dei Bambini” e il progetto solidale dedicato ai bambini affetti dall’autismo, realizzato in collaborazione con l’Ospedale di Mondovì.

La Stracôni ha lanciato il tema della prossima stagione: “Legami che sciolgono i nodi”. Questo messaggio invita a riflettere su come la collaborazione, l’amicizia e la condivisione possano contribuire a superare divisioni e conflitti, promuovendo la pace e l’armonia tra le persone.

Durante l’evento è stata presentata anche la nuova app, che permetterà a tutti di iscriversi ai vari eventi legati alla Stracôni, oltre a partecipare a iniziative come la lotteria “CamMinaeVinci” e il concorso fotografico “CamMinaeScatta” ma sopprattutto, come nella versione precedente approfittare delle promozioni che gli sponsor mettono a disposizione a tutti gli iscritti. Un’ulteriore novità è la nuova attrazione che sorgerà in centro a Piazza Galimberti e ospiterà gli spettacoli della compagnia Cirko Vertigo, e divertenti serate dedicate al ballo, con Liscio, Latino americano e molto altro.

L’inaugurazione della nuova sede della Stracôni non è solo un momento di celebrazione, ma un’opportunità per consolidare i legami tra la comunità e costruire un futuro di condivisione e solidarietà.