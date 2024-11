La scuola va in azienda: 25 istituti cuneesi visiteranno le realtà produttive del Piemonte

Su 75 scuole statali e paritarie del primo ciclo, 25 cuneesi avranno la concreta opportunità di visitare aziende piemontesi.

Si è concluso con l'assegnazione da parte della Regione di 75 mila euro il bando aperto a settembre per dare alle scuole supporti e risorse con l’obiettivo di ampliare i piani dell’offerta formativa. Ogni scuola che ha partecipato al bando riceverà mille euro, con cui potrà coprire i costi del trasferimento delle classi per raggiungere le aziende da visitare.



Offrire agli studenti e ai loro insegnanti la possibilità di recarsi nelle aziende significa metterli in grado di conoscere in modo diretto e concreto il mondo produttivo con i suoi attori: imprenditori e lavoratori.

Diverse sono le aziende che apriranno le porte dei loro stabilimenti alle scuole, rappresentative dei diversi settori che caratterizzano il tessuto industriale piemontese: dall’agroalimentare all’aerospazio, dall’automotive al tessile, dalla chimica all’ICT.

Il bando è alla sua seconda edizione e ha registrato lo scorso anno l’adesione di 45 scuole. Tra le aziende coinvolte: Lavazza, Biondustry Park Spa, Lauretana Spa, Aurora Srl, Sirena Spa, Birra Menabrea Spa.

L’edizione 2024-2025 ha visto un significativo incremento di scuole interessate all’iniziativa.

"La scuola è occasione di conoscenza. Deve consentire ai nostri giovani di scoprire come il Made in Italy diventa tale, offrendo agli studenti occasioni concrete per comprendere come nascono i prodotti e le innovazioni che non possono che renderci orgogliosi. Con questa iniziativa vogliamo aprire una finestra diretta sul mondo produttivo, valorizzando il lavoro e l’impegno di imprenditori e lavoratori. Sono particolarmente soddisfatta di vedere che l’interesse delle scuole è in crescita, un segno che questa proposta risponde davvero ai bisogni di formazione e orientamento dei nostri ragazzi. Questo progetto rappresenta non solo un ponte tra scuola e impresa, ma anche un investimento sulla consapevolezza delle giovani generazioni, perché conoscano il potenziale del loro territorio e trovino l’ispirazione per costruire il loro futuro con fiducia” ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito, Lavoro e Formazione della Regione Piemonte.



Ecco l'elenco delle scuole cuneesi vincitrici del bando:

Alba international School di ALBA

IC Centro storico Alba ALBA

IC Alba Quartiere Piave San Cassiano ALBA

I.C. Alba Quartiere Mussotto e Sx Tanaro ALBA

IC Alba Quartiere Moretta ALBA

IC Barge BARGE

IC Augusta Bagiennorum BENE VAGIENNA

IC Bossolasco Murazzano BOSSOLASCO

IC A. Vassallo BOVES

IC Bra BRA

IC Canale CANALE

IC Maria Isoardo – Bartolomeo Vanzetti CENTALLO

A. Momogliano CEVA

IC Cortemilia Saliceto CORTEMILIA

IC Cuneo Viale Angeli CUNEO

IC Sacco FOSSANO

IC A. Paglieri FOSSANO

IC Garessio GARESSIO

IC Mondovi II MONDOVI

IC Moretta MORETTA

IC Morozzo MOROZZO

IC San Michele Mondovì SAN MICHELE MONDOVÌ

IC G. Arpino SOMMARIVA BOSCO

IC Sommariva Perno SOMMARIVA PERNO

IC Villanova Mondovì VILLANOVA MONDOVI