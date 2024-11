Tanto spettacolo e grande pubblico alla Transborgaro

Domenica 24 novembre si è svolta, presso il terreno dell’area ex Torinello, situata nel Comune di Borgaro Torinese, la quarantaduesima edizione della gara di motocross “Transborgaro”, proposta da un gruppo di persone sulla scia della gara che si disputava negli Stati Uniti, denominata “Transama”.

Organizzata dall’A.S.D. Borgaro Motocross in collaborazione con A.S.D. Camba e con un grande gruppo di marshall, ha aumentato la sua popolarità di anno in anno, tanto da richiamare l’attenzione, oltre che dei più popolari piloti italiani, anche di numerosi piloti stranieri di fama mondiale. In seguito hanno iniziato ad affluire sul tracciato allestito in località diverse, ma sempre nel Comune di Borgaro Torinese, anche i piloti USA, presenti anche in quest’ultima edizione.

Dopo le prove libere, iniziate alle ore 9,30 ed effettuate con temperative rigide prossime agli zero gradi centigradi, hanno avuto inizio le gare, che hanno visto al via di circa 180 conduttori, suddivisi nelle categorie Anni 70, Anni 80, Anni 90 ed anni 2000, ai quali si sono aggiunti alcuni millenials.

Già sin dalle prime ore del mattino un grande pubblico, stimato in oltre 5.000 persone, il cui accesso era completamente gratuito, ha iniziato a circolare tra i vari stand espositivi e gli ampi box, alla ricerca dei piloti più famosi, per poi sistemarsi ai bordi del tracciato, in attesa delle gare, che hanno preso il via verso le undici, con il sole che iniziava a riscaldare le membra infreddolite di addetti ai lavori e pubblico.

Ma veniamo alle gare. Quella relativa agli Anni 70 ha salutato la duplice vittoria dell’americano Broc Glover, che si è lasciato dietro il combattivo belga Marc Velkeneers e l’altoatesino Arno Drechsel. A Glover è stata consegnata la coppa dedicata ad Iller Aldini, da poco scomparso, storico meccanico di Michele Rinaldi.

Un altro pilota americano ha occupato il più alto gradino del podio della categoria anni 80: Doug Dubach, che ha bissato il successo ottenuto nella scorsa edizione, con l’italiano Federico Brondi in seconda posizione ed il belga Jan Blancquaert in terza.

Il cebano due volte campione del mondo Alessandro “Alex” Puzar si è aggiudicato alla grande entrambe le manche della categoria anni 90, salendo sul primo gradino del podio, relegando lo statunitense Ryan Hughes in seconda posizione. Terzo l’inglese James Dobb.

Infine passiamo alla categoria anni 2000, che ha visto un altro pilota italiano prevalere nelle due manche della categoria Anni 2000. Si tratta del toscano di origine belga David Philippaerts, campione del mondo del 2008 della MX1. Alle sue spalle si è piazzato l’italiano Davide Guarneri, seguito dal fratello di David, l’endurista del Team Boano Deny Philippaerts.

In conclusione è stata una bella giornata di sport, che ha visto degnamente rappresentata anche la Provincia Granda, grazie al sapiente ed incalzante speakeraggio dell’albese Matteo Portinaro, al trionfo del cebano Alex Puzar nella categoria anni 90 ed alla presenza tra i piloti degli anni 70 del centallese Elvio Dolce e del buschese Valerio Daniele, che si sono ben difesi, in mezzo a tanti campioni.