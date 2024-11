Roccabruna e la Valle Maira piangono il meccanico Piero Abello

Sono moltissimi i messaggi d’affetto e cordoglio che stanno giungendo a Roccabruna ed in Valle Maira: era una persona semplice Piero Abello, gentile, con un grande senso dell’umorismo ed una profonda sensibilità verso il prossimo, soprattutto verso quanti avevano più bisogno.



Di anni 64 ed originario della frazione Morinesio di Stroppo, era stato dapprima meccanico presso un’officina a Roccabruna, per poi aprire, nel 2002 e sempre a Roccabruna, un’officina tutta sua.



Molto conosciuto nella zona, Abello era apprezzato per la sua professionalità. Appassionato di motori, in particolare delle Fiat Panda, mitica ed inconfondibile era la sua di colore verde. Inoltre, legatissimo alle sue origini, le montagne erano per lui vita, luogo in cui ogni volta che è possibile fare ritorno.



E di vita, di autentici legami d’affetto è stata più di tutto la esistenza: significativa bellezza anche nelle piccole cose, che per lui non erano mai così piccole. Piero resterà nel cuore della mamma Margherita, della compagna Giorgina, del fratello Ermanno, della sorella Armanda con il marito Armando, del nipote Claudio con Deborah e la piccola Arianna, dei cugini, parenti ed amici stretti.



I funerali, provenienti dall'Ospedale Carle di Confreria, avranno luogo domani, lunedì 25 novembre, alle ore 14:30 nella Parrocchia di Stroppo.