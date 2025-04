A Sommariva del Bosco riprendono gli appuntamenti con i “Cocktail di scienze”

Riprendono a Sommariva del Bosco i “Cocktail di scienze” organizzati dall’Associazione RIPA NEMORIS ODV. Giovedì 10 aprile 2025, alle ore 21 nella sala “Borri” di viale Scuole 11, si parlerà de "I fondamentalismi nel mondo contemporaneo occidentale tra religione e politica"

Relatore il Prof. Paolo Cozzo, Professore di Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso l'Università di Torino. Paolo Cozzo segue gruppi di ricerca sulla Storia dei cristianesimi e delle religioni, è presente in diverse istituzioni culturali e accademiche su temi che esplorano le dinamiche tra fede, società e politica.

Nel panorama globale attuale il fondamentalismo non è solo una questione religiosa, ma un fenomeno complesso che intreccia fede, politica e identità culturali. La serata affronterà le radici storiche e ideologiche dei conflitti che attraversano l’Occidente e i rapporti tra Occidente e Oriente, analizzando il ruolo delle religioni, ma anche delle scelte politiche e delle tensioni sociali. Il prof. Cozzo condurrà una analisi critica sul fondamentalismo che ha trovato terreno fertile anche nelle democrazie occidentali, ed è stato spesso fomentato a fini politici. Verranno discussi i casi in cui religione e politica si sono intrecciate in modo esplosivo, contribuendo a generare guerre culturali e conflitti armati.

In un’epoca segnata dalla polarizzazione e dalla radicalizzazione del dibattito pubblico, comprendere le dinamiche del fondamentalismo diventa essenziale per riconoscere le fragilità del nostro tempo e interrogarsi sulle possibili vie di dialogo e di convivenza.

Moderatrice dell’incontro la Prof.ssa Elena Angeleri, sommarivese, docente di Storia e Filosofia presso Liceo Statale "Giolitti-Gandino" Bra, Vicedirettore del Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici di Cuneo.