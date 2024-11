Al liceo di Racconigi arriva l’informatica

Nel nuovo anno scolastico il Liceo Scientifico “Arimondi_Eula” di Racconigi ha ampliato ulteriormente la sua offerta formativa: a partire dal mese di novembre, gli alunni del biennio hanno infatti la possibilità di seguire un corso extracurricolare di informatica di un’ora alla settimana, per un totale di 20 lezioni. L’attività si svolge in orario mattutino, durante la sesta ora, ed è stata finanziata con FONDI del PNRR nell’ambito del Progetto “All’AE si sogna il futuro con la cura del presente - Nuove competenze e nuovi linguaggi”

Gli alunni delle classi I L e II L, seguiti dal prof. Tiziano Sbardellini e dal prof. Matteo Fantino, avranno così l’opportunità di acquisire una solida preparazione informatica. Si è iniziato consolidando le competenze fondamentali per l'uso del computer e dei sistemi operativi, per poi proseguire con l'approfondimento del pacchetto Microsoft Office, uno strumento indispensabile per lo studio e il lavoro. Non mancherà, inoltre, un'introduzione al coding e alle nuove tecnologie, tra cui l'affascinante mondo della realtà aumentata e dei visori. Un’opportunità unica per entrare nel futuro tecnologico con consapevolezza e competenza. Grande l’apprezzamento dei partecipanti: la quasi totalità degli alunni delle due classi ha colto con entusiasmo l’ opportunità di sviluppare preziose abilità digitali indispensabili per prepararsi alle sfide del domani.

L’I.I.S. “Arimondi-Eula” sede di Racconigi sarà aperto per gli incontri di orientamento sabato 30 novembre p.v. con orario 14,30 – 18,00