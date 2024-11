Antonio Ricci al Castello di Grinzane Cavour, ospite del Capitolo dedicato al Tuber Magnatum Pico

È stato il regista ed autore tv Antonio Ricci l’ospite d’onore, domenica 24 novembre, del 321° Capitolo del Tartufo Bianco d’Alba presieduto dal Maestro dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, Matteo Ascheri, nella Sala Convegni del Castello di Grinzane Cavour. In dialogo con il regista e direttore artistico Davide Rampello, nostro Cavaliere, il papà di Striscia la notizia ha raccontato al pubblico il suo amore per le Langhe e il suo impegno per la tutela dell’ambiente. “Provengo da un paese di mare, sono nato ad Albenga, e il tartufo per me è stato una straordinaria scoperta tardiva – ha detto Ricci -. Le Langhe sono terre magiche, e questo prodotto così misterioso ha tanti elementi che fanno lavorare la fantasia. Siete stati bravissimi a narrarlo e a valorizzarlo, facendo venire qui estimatori da tutto il mondo”. Antonio Ricci ha poi raccontato il suo impegno per salvare dalla speculazione edilizia uno spazio di terra prezioso nell’immediato entroterra di Alassio, che con la moglie Silvia ha trasformato in un vero Eden di verde a pochi passi dal mare. Si tratta di Villa della Pergola, una dimora di fine Ottocento circondata da oltre 22 mila metri quadrati di parco anglo-mediterraneo affacciato sul golfo di Alassio dove viaggiare nel tempo tra eleganza, natura e gusto. “Quando abbiamo visto che si stava per consumare l’ennesima speculazione a pochi passi da casa nostra, abbiamo deciso di metterci in gioco per evitare lo scempio e abbiamo messo in piedi un progetto per preservare la bellezza di questo luogo”.

Durante il Capitolo, il Maestro Ascheri ha consegnato il Collare di Cavaliere a 18 Postulanti e quello di Cavaliere Onorario, oltre che a Ricci, anche a Ezio Raviola, membro del comitato di gestione della Compagnia di San Paolo. Il 321° Capitolo ha offerto anche l’occasione per accogliere numerosi ospiti stranieri, in particolare i Cavalieri della Delegazione Austriaca.

L’incontro si è concluso a tavola nella Sala Cavour e nella storica Sala delle Maschere con l’aperitivo e il pranzo a cura dello Chef Alessandro Mecca, del ristorante del Castello, dove sono stati degustati, in abbinamento ai piatti e al prezioso Tartufo Bianco d’Alba, alcuni tra i vini vincitori della 49a Selezione, premiati dalla Commissione di Degustazione dell’Ordine.

Come da tradizione, l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba chiuderà il 2024 con la Festa dell’Amicizia, momento familiare e conviviale in cui viene servito il piatto più originale delle Langhe, la Bagna Cauda. L’appuntamento è per sabato 7 dicembre al Castello di Grinzane Cavour, alle ore 11,00. “Era il 1973, esattamente 51 anni fa, quando iniziava la tradizione della Bagna Cauda al Castello che ancora oggi tramandiamo – ricorda il Gran Maestro Tomaso Zanoletti -. Anche quest’anno concludiamo con il momento conviviale della Festa dell’Amicizia una stagione di grande attività per il nostro Ordine, con l’auspicio di vivere un nuovo anno ricco di confronti ed esperienze”.