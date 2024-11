Attilio Degioanni riconfermato Presidente dell'US ACLI

Attilio Degioanni è stato confermato presidente provinciale dell’Unione sportiva Acli Cuneesi. L’elezione è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 25 novembre, presso il circolo Us Acli “Centro Incontri S. Armando” di San Pietro del Gallo, durante i lavori del 12° Congresso provinciale dell’Us Acli, dal titolo “Sportivi per costituzione. Il valore educativo e sociale dello sport, storia e futuro del nostro impegno”. Degioanni ha 66 anni, è di Cervasca, è sposato con Elsa, ha due figlie e quattro nipoti; è nelle Acli da circa 25 anni, prima come vice e poi come presidente del Circolo di San Bernardo di Cervasca e, da otto anni, è presidente provinciale dell’Unione Sportiva Acli Cuneesi.

A introdurre i lavori del congresso è stato il cuneese Franco Via, vice presidente prov.le dell’Us Acli Cuneo, che ha presentato il tavolo dei relatori: il vice presidente nazionale Us Acli, Pietro Demetri, che ha presieduto il congresso; il presidente regionale Us. Acli, Fausto Costero; il presidente provinciale Acli, Elio Lingua. Hanno presenziato all’incontro e portato il loro saluto: la presidente regionale delle Acli Piemonte, Mara Ardizio; la presidente provinciale dell’Us Acli Torino, Cristina Perina; il presidente provinciale del Csi, Mauro Tomatis e l’atleta paralimpico tesserato Us. Acli Michele Biglione.

Nel suo intervento, Degioanni ha ringraziato i presenti per la fiducia accordatagli; inoltre ha rivolto un pensiero di gratitudine alla presidenza provinciale Us Acli, alla segreteria e ai vari servizi delle Acli cuneesi per il supporto ricevuto; alla presidenza provinciale Acli e al presidente Elio Lingua; al presidente regionale Us Acli, Fausto Costero con il presidente nazionale Damiano Lembo e tutta la presidenza nazionale. In modo particolare ha ringraziato poi tutti i presidenti di circolo e i loro direttivi per il grande lavoro che svolgono, con passione e dedizione.

L’Unione Sportiva Acli cuneesi fa parte della grande famiglia delle Acli e rappresenta un’importante realtà di aggregazione sportiva della nostra provincia, con una media di 18.000 iscritti e 110 società affiliate nell’ultimo quadriennio.

“Sicuramente possiamo guardare al futuro con ottimismo - ha detto Degioanni -: le attività sportive sono in crescita, i soci tesserati come le Asd sono in aumento, l’interesse per l’Us Acli cuneese è notevole, la sinergia con il Comitato Us Acli di Torino ha portato ad una collaborazione su alcune discipline; l’interesse di molte persone a far parte del prossimo consiglio provinciale è di buon auspicio per il futuro”. “Sicuramente - ha proseguito il presidente - cercheremo sempre più di essere aperti a collaborare con altre associazioni, con i nostri circoli, con altri comitati Us Acli, con tutte le persone che condividono i nostri valori.”.

Dal presidente provinciale Acli Cuneesi, Elio Lingua, anche a nome di tutta la presidenza e del Sistema Acli Cuneo, un grazie sincero a Degioanni per tutto il lavoro svolto in questi anni con generosa dedizione e un invito alle associazioni sportive ad unirsi per fare fronte comune a livello nazionale per valorizzare il volontariato, oltre a rendere sempre più stretto il rapporto con gli altri servizi delle Acli, primo fra tutti la scuola di formazione Enaip, in cui si preparano oltre 300 giovani.

Sono intervenuti durante il congresso, portando la loro esperienza: Sergio Demichelis (bocce), Sebastiano Audisio (Usl Cn1, montagnaterapia e bocce terapia), Ornella Ghigo (Yoga), Daniele Racca e Livio Cismondi (padel), Maria Teresa Rivarossa (burraco), Giovannino Massari (arrampicata), oltre al presidente del circolo ospitante, Franco Calandri. Da molti tra gli intervenuti, è giunto il ringraziamento alle Acli cuneesi per il grande supporto offerto, soprattutto a livello burocratico nel superamento delle difficoltà emerse a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative che regolano il settore.

A conclusione del congresso Degioanni ha detto che si impegnerà a promuovere sempre attività nuove, cercando di andare nei circoli per conoscere i direttivi e i soci per capire le loro esigenze.

CONGRESSO PROVINCIALE US ACLI LE PREMIAZIONI

Durante i lavori del 12° Congresso provinciale dell’Us Acli di lunedì 25 novembre, sono stati consegnati dal presidente provinciale Attilio Degioanni, alcuni riconoscimenti, con il dono della spiga di bronzo che l’US Acli offre a chi si è particolarmente impegnato per la buona riuscita delle iniziative e delle attività promosse dall’associazione.

Il riconoscimento è stato dato a:

Meineri Anna Dirigente “ASD Pro Villanova Branzolese”

Gallo Davide Arbitro FIB

De Giuer Cinzia Dirigente Asl Cn1, Collaboratore attività sportiva con disabili psichiatria

Maccarone Vito Dirigente Asl Cn1, Collaboratore attività sportiva con disabili psichiatria

Brignone Monica Dirigente “Circolo Us Acli A.S.D. Cuneo Sportinsieme” Leatico Luigi Dirigente “A.S.D. Bocciofila Saviglianese”

Castronovo Giuseppe Dirigente “A.S.D. Bocciofila Saviglianese”

Pedrassi Bruno Collaboratore per attività sportiva con disabili

Cane Lorenzo Dirigente “ASD Li.Sport”

Caraglio Milena Amministrativo Sede Prov.le U. S. ACLI Cuneo