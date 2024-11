Mondovì si prepara ad un Natale da Fiaba con la parata dei personaggi più amati da grandi e piccini

Sabato 30 novembre alle ore 17.00 in piazza San Pietro, la Città di Mondovì inaugurerà ufficialmente il suo “Natale da Fiaba” con l’accensione del grande albero e la colorata parata musicale a cui prenderanno parte tutti i personaggi più amati del Natale e della celebre fiaba “Lo Schiaccianoci e i quattro regni”. Dal 30 novembre al 22 dicembre, poi, tutti i sabati e le domeniche il centro storico di Breo sarà impreziosito dal Mercatino di Natale con bancarelle e casette di legno che esporranno prodotti artigianali e specialità gastronomiche. Dalle ore 15.00 alle ore 19.00, inoltre, animazioni e intrattenimenti musicali, passeggiate sui pony, simpatici incontri con i quattro sovrani dello Schiaccianoci, palloncini e truccabimbi, senza dimenticare la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti, il trenino di Natale in piazza San Pietro e la Casa di Babbo Natale in via Piandellavalle.

"Un Natale all’insegna della fiaba e della magia – il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno – per un programma particolarmente ricco che coinvolgerà diverse zone della città. Dal Vertigo Christmas Festival al Concerto di Natale della Città di Mondovì con l’Academia Montis Regalis, dalle attrazioni di Mondovicino alla preview del GINITALY, dal Concerto di Buon Anno della Mondovì Band al Teenage Dream Party, dal Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania al Re Mercante, senza considerare le attrazioni fisse, le luminarie e i programmi predisposti dalle singole realtà associative. Saranno settimane intense, insomma, rese possibili ancora una volta dalla profonda sinergia collaborativa venutasi a creare con l’associazione “On stage” e grazie a partner strategici come la Banca di Cambiano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Alusic, l’associazione “La Funicolare”, l’As.Com. Monregalese, Industrial Tecnical, Vincenzo Pilone, Garelli Iveco, Botta & B., Barbera e Giuggia Costruzioni".