L’Agenzia Acca riconosciuta per l’eccellenza nella comunicazione digitale, tra storia e gastronomia

Un prestigioso riconoscimento nazionale è stato assegnato all’Agenzia Acca, presente martedì a Roma per la cerimonia del concorso ‘Smartphone d'oro’, promosso da PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione istituzionale. Il contest ha premiato le migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche, selezionando con una menzione speciale il progetto ideato e coordinato da Andrea Caponnetto, con sede a Saluzzo, per la sua creatività, innovazione e capacità di coinvolgere giovani talenti.

Ieri, martedì 26 novembre, nella suggestiva cornice del Binario F della stazione termini Termini, i loghi delle altre premiate al concorso nazionale facevano impressione: colossi come Regione Lazio, Comune di Napoli, Comune di Verona, Asl di Salerno, Sistema sanitario Lombardo, Azienda Trasporti Milanesi, Università di Bari e Dipartimento della Funzione Pubblica. In mezzo a queste grandi realtà, l’Agenzia Acca si è distinta nonostante le risorse limitate, dimostrando che la qualità e l’innovazione possono emergere anche in una piccola realtà come quella saluzzese.

Il premio è arrivato per il progetto di comunicazione multi-livello realizzato per la Villa di Verzuolo. Questa iniziativa, che ha valorizzato sia gli aspetti storici sia quelli gastronomici del territorio, è stata ideata per la prima stagione di apertura completa del Castello, dopo la sua gestione affidata alla Pro Villa dal proprietario, un imprenditore lombardo.

Grazie a una strategia che ha dato grande risalto alle immagini e alla tecnologia, la campagna ha attirato un continuo afflusso di turisti durante i weekend primaverili ed estivi.

A luglio, un cambio di focus ha esaltato gli aspetti enogastronomici dell’ospitalità locale, con degustazioni di prodotti tipici nel parco del castello, contribuendo a un forte incremento delle presenze rispetto agli anni precedenti.

Andrea Caponnetto, art director del progetto, commenta: “La forza di questo progetto risiede nella cura dei dettagli. Una strategia comunicativa smart e innovativa, che ha saputo coniugare tradizione e modernità, accendendo riflettori su tesori nascosti e giocando sulla curiosità: ora per ammirare un castello precluso ai visitatori per decenni, ora mettendo gli utenti social sul gusto con un reel pensato proprio per far venire l'acquolina in bocca”.

Dietro la cinepresa e la macchina fotografica c’era Enrico Ricci, 22 anni, aspirante regista saluzzese, che racconta: “Non si è trattato di un banale lavoro di gestione dei social, ma della creazione di un'esperienza digitale che invogliasse a prendere l'auto e venire in visita alla Villa di Verzuolo. Sapere che alcune famiglie hanno fatto centinaia di chilometri per partecipare agli eventi sulla base di contenuti interessanti trovati online è la prova che il digitale può "convertire" in reale. Ma occorrono adeguate strategie e un po' di sana creatività”.

Questo prestigioso premio rappresenta un traguardo importante per l’Agenzia Acca e per la città di Saluzzo, dimostrando come l’innovazione nella comunicazione digitale possa essere uno strumento potente per valorizzare il patrimonio storico e culturale.