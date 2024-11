Le eccellenze del territorio protagoniste a Farigliano per la Fiera dei Puciu e di San Nicolao

Saranno le eccellenze del territorio e le tradizioni le vere protagoniste dell’edizione 2024 della Fiera dei Puciu e di San Nicolao in programma, domenica 1° dicembre, a Farigliano.

Un’edizione tra tradizione e innovazione che si aprirà alle 10 di domenica con la la messa dimora di una pianta micorizzata in via Torino, presso il costituendo Parco dei 30, progetto sostenuto da Fondazione CRC.

Alle 10:30 nella riqualificata piazza del Comune si aprirà un talk con la presentazione delle eccellenze enogastronomiche locali: tartufo nero estivo, vino, prodotti caseari, nocciole, miele di girasoli, cioccolato, confettura di puciu e minestra degli uomini, senza dimenticare storia e leggende legate alle tradizioni fariglianesi, in particolare "il gioco dei birilli" e Isabella Doria, simbolo di ingegno ed emancipazione femminile.

Al termine del salottino, durante il quale interverranno le associazioni del territorio, rappresentanti delle istituzioni e produttori locali, seguirà l’inaugurazione ufficiale della rinnovata piazza Vittorio Emanuele II, con il taglio del nastro. Per mezzogiorno si rinnoverà la tradizione della distribuzione della minestra degli uomini, preparata dalla Pro loco.

"La fiera dei Puciu e di San Nicola - spiega il sindaco Ivano Airaldi - si perde nella notte dei tempi e si svolge, come da tradizione, la prima domenica di dicembre per onorare il santo patrono. La tradizione vuole che per tutta la durata della fiera venga distribuita una minestra sostanziosa che storicamente viene preparata dagli solo dagli uomini che provvedono accomodare le verdure l’intera notte della vigilia a cucinarla.

Quest'anno abbiamo pensato di proporre un format diverso dal solito, dando spazio alle eccellenze del territorio in un 'salottino' dedicato ai produttori locali e alle De.co, il tutto accompagnato dalle tradizioni del nostro paese.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali con la mostra fotografica “BIANCO” di Massimo Samaritani e Laura Sartor presso la Biblioteca Civica Nicola e Beppe Milano (leggi qui) ed il progetto “Ciceroni” con i ragazzi della scuola secondaria di Farigliano che vi guideranno alla scoperta della storia della Cappella di San Nicolao, della Chiesa Parrocchiale e della chiesa Madonna del Pilone.

In pomeriggio l’appuntamento con caldarroste e vin brulé preparati dal gruppo alpini e la sfida con le "bije"di Farigliano alle 15".

Per tutta la giornata esposizione statica di trattori, bancarelle e cibo di strada, canti tradizionali con la corale "I Gat Russ" e visite al "ciuchè" in piazza San Giovanni (fino alle 17) per poter ammirare il paesaggio dall'alto e Barba Brisiu all'opera con la sua motosega.

I festeggiamenti saranno preceduti sabato 30 novembre dalla consegna della Costituzione diciottenni, in programma alle 17 nella sala del consiglio comunale e dall’intrattenimento musicale col dj set sotto la torre (ore 20).