Luci, angeli, solidarietà e messaggi di auguri in "Cuneovisione": Illuminatale porterà in città un lungo e ricco mese di eventi

Stamattina, in Sala Giunta a Cuneo, è stata presentata l'edizione 2024 di IllumiNatale. Un mese di eventi per accompagnare i cuneesi e i turisti verso la festa più magica dell'anno, fino all'Epifania. Coinvolti tutti i principali enti, con tanti sponsor a rendere possibile una rassegna che illuminerà di angeli le principali zone della città e consentirà, a chi vorrà, di adottare una luce e regalarla a Cuneo. Con "Adotta una luce" e una donazione di 5 euro, si potrà contribuire ad illuminare anche le zone più periferiche del capoluogo, lasciando un messaggio di auguri che scorrerà sui ledwall che verranno allestiti in piazza Galimberti e in piazza Europa.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, composta da: Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, ATL del Cuneese, WeCuneo, Confartigianato Cuneo, Conitours e Promocuneo. Negli interventi di stamattina, è stata sottolineata la coesione dei tanti soggetti che organizzano e promuovono una kermesse capace di portare in città tanti turisti e, soprattutto, di offrire eventi per tutti. "Faremo il possibile per mantenere l'Illuminata estiva e quella natalizia, nonostante le difficoltà economiche", è stato sottolineato dagli attori coinvolti. Sicuramente, hanno evidenziato i rappresentanti degli enti coinvolti, "qualcosa va rivisto, modificato, implementato. Ma nessun evento ha mai portato così tante persone in città, anche da fuori regione".



Si parte con qualche iniziativa già il giorno 6, ma sarà il 7 dicembre l'inaugurazione ufficiale. "Ormai tutti iniziano ad organizzare eventi già dalla fine di novembre. Noi restiamo fedeli alle date tradizionali. Si parte con il weekend dell'Immacolata per chiudere con l'Epifania", ha evidenziato la sindaca Patrizia Manassero. Alle 17.30 l'appuntamento è davanti al Duomo, dove già dal pomeriggio uno scultore scolpirà un grande angelo di ghiaccio. Perché saranno proprio gli angeli i protagonisti delle luci a Cuneo.

Tanti gli appuntamenti in programma fino all’Epifania: spettacoli luminosi itineranti, mercatini, laboratori e letture animate per bambini, sculture di ghiaccio, concerti nelle chiese del centro storico, esibizioni di pattinaggio su ghiaccio. E poi ancora la possibilità di fare un giro sulla carrozza di Babbo Natale e i suoi Elfi, i festeggiamenti per la Befana del Vigile, la Babbo Run, il Natale al Parco, la discesa acrobatica di Babbo Natale dalla facciata del Duomo, il Gioco della Stella e le visite guidate alla scoperta della città e dei presepi ospitati nelle chiese.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile ammirare luminarie natalizie a tema angelico in Via Roma, Contrada Mondovì, Piazza Galimberti, Corso Nizza, Piazza Europa e Corso Giolitti.

Come da tradizione, anche la 4ª edizione di IllumiNatale dedicherà un’attenzione particolare alla solidarietà, tutto il ricavato dele corse della carrozza di Babbo Natale sarà infatti devoluto alla Cooperativa sociale Fiordaliso onlus di Cuneo per reperire i fondi necessari all’apertura nel Cuneese de “La Nona Casa”, una nuova casa protetta sul territorio destinata a donne e minori vittime di violenza.

Il programma completo degli eventi è disponibile qui: www.cuneoilluminata.eu/programma.

Il programma completo

VENERDI’ 6 DICEMBRE

XMAS STREET FOOD

10.00-22.00 | Piazza Europa

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini - A cura di GIG Food

OPEN CHRISTMAS: ILLUMINIAMO IL NATALE

19.00 | Piazza Foro Boario

Accensione dei 130 alberelli della piazza, spettacolo musicale con i Lindal e performance di cheerleading con ASD Aster Cheer Cuneo, tradizionale carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale, omaggio di Beerbrulè e zucchero filato, vignette di Danilo Paparelli, maxi Babbo Natale alto 10 metri - A cura di Open Baladin Cuneo

SABATO 7 DICEMBRE

XMAS STREET FOOD

10.00-22.00 | Piazza Europa

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini - A cura di GIG Food

MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO

10.30-19.30 | Via Roma

Esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo si svolgerà in piazza Virginio) - A cura di Associazione Made in Cuneo

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

14.00-18.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Cooperativa Fiordaliso

BABBO RUN

15.00 | Piazza Foro Boario | 5,00 €

Camminata-corsa non competitiva di 5 km per bambini, famiglie e amanti dello sport, partenza e arrivo in piazza, Beerbrulè e cioccolata calda offerti da Open Baladin Cuneo - A cura di: Il Podio Sport, ASD Dragonero, in collaborazione con Open Baladin Cuneo

Info: www.dragonero.org - iscrizioni direttamente al ritrovo il giorno della corsa (dalle ore 14.30), omaggio natalizio ai primi 100 iscritti

ICE SHOW

15.00-17.00 | Via Roma (fronte Duomo)

Uno tra i migliori scultori di ghiaccio darà vita a una meravigliosa scultura realizzata totalmente dal vivo a ritmo di bellissime musiche. Un’esibizione a contatto con il pubblico che è testimone diretto della realizzazione di una vera e propria opera d’arte! Uno spettacolo emozionante fatto di arte, musica e ghiaccio

LABORATORIO “ASPETTANDO IL NATALE”

15.00-18.00 | Museo Diocesano San Sebastiano

Laboratorio per bambini 6-12 anni dedicato alla costruzione di un calendario dell’Avvento a forma di ghirlanda, per avvicinarci alla festa più speciale dell’anno - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano

Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it - 353 4261755

INAUGURAZIONE “BOSCO DI NATALE”

16.30 | Piazza Europa

Una magia artigiana di Natale con slitta, renne e alberi di Natale - A cura di Confartigianato

INAUGURAZIONE ILLUMINATALE

17.30 | Via Roma (fronte Duomo)

Saluti delle autorità e accensione luminarie natalizie in città

DOMENICA 8 DICEMBRE

MERCATO TRADIZIONALE

Tutto il giorno | Piazza Galimberti

Mercato ambulante tradizionale

XMAS STREET FOOD

10.00-22.00 | Piazza Europa

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini - A cura di GIG Food

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

10.00-13.00 14.00-17.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Cooperativa Fiordaliso

LETTURE ANIMATE “IL NATALE SA DI BUONO”

16.00 | Museo Diocesano San Sebastiano

Letture animate per famiglie con bambini dai 3 anni in su. Bianco di neve, profumo di dolci, il calore del fuoco e dell’amicizia, da gustare insieme - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano, in collaborazione con NOAU officina Culturale e Libreria Stella Maris

Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it - 353 4261755

3 CORI IN 3 CHIESE

17.30 | Chiesa S. Sebastiano, Chiesa S. Ambrogio, Chiesa S. Maria

Il Coro della Società Corale Città di Cuneo (Direttore Giuseppe Cappotto), il Coro Polifonici del Marchesato (Direttore Enrico Miolano) e il Coro delle voci bianche e giovanile del Sistema Scuole di musica Academia Montis Regalis (Direttore Maurizio Fornero) si esibiranno a rotazione nelle tre chiese, così il pubblico potrà godersi un’intera serata di musica. Il concerto si concluderà davanti al Duomo di Cuneo con un momento musicale dei tre cori uniti. Scegli dove accomodarti e gustati l’emozionante concerto!

VENERDÌ 13 DICEMBRE

XMAS STREET FOOD

10.00-22.00 | Piazza Europa

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini - A cura di GIG Food

LABORATORIO “IL TUO NATALE AL MUSEO”

15.30 | Museo Civico Cuneo | 7,00 €

Laboratorio per adulti dedicato alla creazione di un piccolo diorama a tema natalizio. Prenotazione obbligatoria - A cura del Museo Civico di Cuneo

​Info e iscrizioni: 0171 634175 - museo@comune.cuneo.it

CONCERTO “INCANTO”

18.00 | Chiesa S. Sebastiano

Concerto del coro “Le Goccioline” dell’Istituto Diocesano di musica sacra diretto dal M° Simonetta Monge - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano

SABATO 14 DICEMBRE

XMAS STREET FOOD

10.00-22.00 | Piazza Europa

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini - A cura di GIG Food

MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO

10.30-19.30 | Via Roma

Esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo si svolgerà in piazza Virginio) - A cura di Associazione Made in Cuneo

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

14.00-18.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Cooperativa Fiordaliso

PERFORMANCE “VIVERE E FAR VIVERE LO SPAZIO PUBBLICO” E “SUMAKKAY”

15.00 | Giardini di Piazzale della Libertà

Restituzione del laboratorio svolto in sede Comitato di Quartiere Cuneo Centro del progetto “Piazza Grande” della Fondazione Compagnia San Paolo coordinato da ARCI Cuneo Asti, a cura di Ipazia "Gli Intronauti". Il teatro come un nuovo linguaggio comune nato dall’esigenza di costruire un nuovo modo di stare insieme in città e fare qualcosa di pratico in zona stazione. Seguirà performance musicale di Noemi Bottasso, cantautrice cuneese, che presenta Sumakkay, uno spettacolo nuovo, interattivo e multisensoriale per un pubblico coinvolto e attivo. Merenda offerta

LABORATORIO “BALSAMICAMENTE. AROMI SOTTO L’ALBERO”

15.00-17.00 | La Casa del Fiume (P.le W. Cavallera n. 19) | 8,00 €

Entra nel mondo dell’autoproduzione! Incontro-laboratorio per adulti a cura del Team Itur in cui scopriremo interessanti peculiarità di alcune erbe aromatiche che opportunamente miscelate daranno vita a un profumatissimo sale aromatizzato. Sarà fornito il materiale per realizzare il proprio sale, ma porta con te un vasetto di vetro - A cura di Parco fluviale Gesso e Stura

Info e iscrizioni: www.parcofluvialegessostura.it

LABORATORIO “LE LUCI DELLA FESTA”

15.00-18.00 | Museo Diocesano San Sebastiano

Laboratorio per bambini 6-12 anni dedicato all’illuminazione della casa per prepararci al Natale, non c’è nulla di più natalizio delle luci con cui abbellire la nostra casa e riempirla di speranza - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano

Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it - 353 4261755

​SPETTACOLI LUMINOSI ITINERANTI

16.30-18.30 | Via Roma, Corso Nizza, Corso Giolitti

Spettacoli itineranti

​DOMENICA 15 DICEMBRE

MERCATO TRADIZIONALE

Tutto il giorno | Piazza Galimberti

Mercato ambulante tradizionale

​

XMAS STREET FOOD

10.00-22.00 | Piazza Europa

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini - A cura di GIG Food

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

10.00-13.00 14.00-17.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Cooperativa Fiordaliso

LETTURE ANIMATE “ANIMALI INTORNO AL PRESEPE”

16.00 | Museo Diocesano San Sebastiano

Attività per famiglie con bambini dai 3 anni in su. Storie musicali intorno al presepe e da tutto il mondo, in compagnia di angeli, asini e coccinelle - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano, in collaborazione con NOAU officina Culturale e Libreria Stella Maris

Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it - 353 4261755

VENERDI’ 20 DICEMBRE

XMAS STREET FOOD

10.00-22.00 | Piazza Europa

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini - A cura di GIG Food

LABORATORIO “DECORIAMO IL NATALE”

16.30 | Museo Civico Cuneo | 5,00 €

Laboratorio per bambini 3-7 anni dedicato alla creazione di una decorazione natalizia. Prenotazione obbligatoria - A cura del Museo Civico di Cuneo

​Info e iscrizioni: 0171 634175 - museo@comune.cuneo.it

NATALE AL PARCO 2024

16.45-19.45 | La Casa del Fiume (P.le W. Cavallera n. 19) | 5,00 €

L’ambiente fatato del Parco fluviale accoglie grandi e piccini in occasione della festa più magica dell’anno. Un percorso a tappe immersi nella natura, tra personaggi fatati e misteriosi, accompagnati da una storia sorprendente, per vivere il Natale da un punto di vista insolito e coinvolgente - A cura di Parco fluviale Gesso e Stura

Info e iscrizioni: www.parcofluvialegessostura.it

SABATO 21 DICEMBRE

XMAS STREET FOOD

10.00-22.00 | Piazza Europa

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini - A cura di GIG Food

MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO

10.30-19.30 | Via Roma

Esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo si svolgerà in piazza Virginio) - A cura di Associazione Made in Cuneo

LABORATORIO “DECORIAMO IL NATALE”

10.30 | Museo Civico Cuneo | 5,00 €

Laboratorio per bambini 3-7 anni dedicato alla creazione di una decorazione natalizia. Prenotazione obbligatoria - A cura del Museo Civico di Cuneo

​Info e iscrizioni: 0171 634175 - museo@comune.cuneo.it

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

14.00-18.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Cooperativa Fiordaliso

LABORATORIO “CHI C’E’ IN QUELLA GROTTA?”

15.00-18.00 | Museo Diocesano San Sebastiano

Laboratorio per bambini 6-12 anni dedicato alla storia della nascita di Gesù vista dagli occhi degli angeli, prepariamoci alla nascita di Gesù insieme agli angeli che annunceranno il lieto evento - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano

Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it - 353 4261755

BABBO NATALE ACROBATICO ARRIVA DALL'ALTO

16.00 | Via Roma (fronte Duomo)

Babbo Natale acrobatico e i suoi amici Elfi arriveranno dall'alto e distribuiranno dolcetti e caramelle a tutti i bambini

DOMENICA 22 DICEMBRE

MERCATO TRADIZIONALE

Tutto il giorno | Piazza Galimberti

Mercato ambulante tradizionale

​

XMAS STREET FOOD

10.00-22.00 | Piazza Europa

Tante le delizie proposte dagli Elfi esperti del gusto genuino e artigianale, che prepareranno sfiziosi piatti per la gioia di grandi e piccini - A cura di GIG Food

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE

10.00-13.00 14.00-17.00 | Via Roma

Giro in carrozza con Babbo Natale e i suoi Elfi, il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Cooperativa Fiordaliso

LETTURE ANIMATE “IL RACCONTO DEGLI ANGELI”

16.00 | Museo Diocesano San Sebastiano

Attività per famiglie con bambini dai 3 anni in su. Non importa dove tu ti trovi, basta che tu ti metta in ascolto - A cura di Museo Diocesano San Sebastiano, in collaborazione con NOAU officina Culturale e Libreria Stella Maris

Info e iscrizioni: www.museodiocesanocuneo.it - 353 4261755

CUNEO ON ICE

16.00 | Piazza Europa

Esibizione di pattinaggio su ghiaccio con la partecipazione di Donatella Anzaldi e Degioanni Elisea con le sue allieve

CONCERTO D’ORGANO – ANTEPRIMA MODULAZIONI 2025

21.00 | Chiesa S. Sebastiano

Concerto dell’organo Serassi-Parolini suonato dal M° Bartolomeo Gallizio per l’apertura del Festival Modulazioni 2025

MARTEDI’ 24 DICEMBRE

​BABBO NATALE IN PIAZZA EUROPA

15.00 | Piazza Europa

Intrattenimento per bambini - A cura del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo

​

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE

GIOCO DELLA STELLA

15.00-19.00 | Piazzetta Teatro Toselli

Appuntamento tradizionale per vivere la festa del Natale in un pomeriggio da trascorrere insieme tra musica, parole e teatro, per tutti - A cura della Compagnia Il Melarancio

Info: www.melarancio.com

​

MARTEDI’ 31 DICEMBRE

​CONCERTO DI CAPODANNO

ore 22.00 | Teatro Toselli

Concerto dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Paul-Emmanuel Thomas, presenta Alfonso De Filippis. Musiche di Strauss, Bizet, Puccini, Bellini. Brindisi nel foyer - A cura di Promocuneo

Info e biglietti: www.promocuneo.it - 333 4984128

​

CAPODANNO IN PIAZZA FORO BOARIO

dalle ore 22.30 | Piazza Foro Boario

Concerto live, countdown, brindisi di mezzanotte e dj set - A cura di Associazione All 4U, in collaborazione con Open Baladin Cuneo

Info: www.all4u.it

VENERDÌ 3 GENNAIO

LABORATORIO “ASPETTANDO LA BEFANA”

16.30 (3-6 anni) e 17.30 (7-10 anni) | Museo Civico Cuneo | 5,00 €

Laboratorio per bambini dedicato alla creazione di una decorazione da accompagnare alla calza dei dolciumi. Prenotazione obbligatoria - A cura del Museo Civico di Cuneo

​Info e iscrizioni: 0171 634175 - museo@comune.cuneo.it

LUNEDI’ 6 GENNAIO

BEFANA DEL VIGILE

14.00-18.00 | Piazza Galimberti

Intrattenimento ed educazione stradale per bambini: percorso con biciclette e moto elettriche, rilascio dell'attestato finale con gadget e merenda offerti a tutti i partecipanti. Durante l'evento saranno raccolti fondi che verranno devoluti all'associazione Voglia di crescere, realtà che opera all'interno della Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo – A cura di Polizia Locale di Cuneo

Ed inoltre…





MOSTRA “CANALETTO VAN WITTEL BELLOTTO. IL GRAN TEATRO DELLA CITTÀ. CAPOLAVORI DALLE GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA”

mar-ven 15.30-19.30, sab-dom 10.00-19.30 | Complesso Monumentale di San Francesco (Via Santa Maria, 10)

Mostra a ingresso gratuito - Promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo con il patrocinio di Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte in collaborazione con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e con il supporto organizzativo di MondoMostre. Il progetto espositivo, appositamente ideato per lo spazio cuneese, riunisce dodici capolavori provenienti dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma che esplorano e reinventano l’immagine delle città nell’epoca dei Grand Tour e degli ambienti culturali illuminati, in un periodo in cui la prima tappa di ogni itinerario culturale attraverso l’Italia era Roma e la meta finale coincideva con Venezia. I possessori del biglietto di ingresso alla mostra avranno diritto ad accedere con tariffa ridotta alle Gallerie d’Italia di Torino, Milano, Vicenza e Napoli, fino al 30 giugno 2025

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

Informazioni: www.fondazionecrc.it - 0171 452711 - info@fondazionecrc.it

MOSTRA “50 ANNI DI CUBO. ERNŐ RUBIK E IL ROMPICAPO CHE HA INCANTATO IL MONDO”

mar-ven 15.30-20.00, sab-dom 9.00-13.00 15.00-20.00 | Spazio Innov@zione - Fondazione CRC (Via Roma, 17)

Mostra a ingresso gratuito - Promossa da CRC Innova curata da Associazione Culturale Cuadri in collaborazione con Spin Master e realizzata con il contributo di Fondazione CRC, è il primo evento espositivo europeo dedicato alla storia del celebre Cubo, simbolo di creatività e pensiero logico

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

Informazioni: www.crcinnova.it - 0171 452711 - mostra50annidicubo@gmail.com - info@fondazionecrc.it

MOSTRA “MERLO, 60 ANNI DI STORIA. IL PERCORSO ESPOSITIVO”

gio-ven 16.30-19.30, sab-dom 10.00-13.00 16.30-19.30 | Palazzo Samone (Via Amedeo Rossi, 4)

Mostra a ingresso gratuito - Promossa da Merlo SpA

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

Informazioni: 351 9510882 - progetti@art-ur.it

MOSTRA “CHE FINE HA FATTO LILITH?”

ven-sab 16.00-19.00, dom e festivi 10.00-12.00 16.00-19.00 | Palazzo Santa Croce (Via Santa Croce, 6)

Mostra a ingresso gratuito, fino al 29 dicembre 2024 - Organizzata da Associazione Culturale Progetto HAR

Chiuso 25 dicembre

Informazioni: www.progettohar.it - 335 8333258 - info@progettohar.it

PERCORSO AI PRESEPI NEL CENTRO STORICO

orario pomeridiano (su prenotazione)

Percorso di visita ai presepi nelle Chiese di S. Croce, S. Ambrogio, S. Sebastiano, S. Maria e Duomo e presepe fatto con pezzi di legno recuperati e assemblati presso cortile di Via Roma, 52 - A cura delle Parrocchie del Centro Storico e della Confraternita di Santa Croce

Informazioni e prenotazioni: 0171 693630 (Parrocchia del Duomo)

​

UN ALBERO PER LA SICUREZZA

Slargo Corso Dante

Esposizione di albero natalizio fatto con l’utilizzo di caschi anti-infortunistici, frutto della creatività del Maestro Francesco Sbolzani, per richiamare l’attenzione sulla necessità di non sottovalutare i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l’impegno collettivo verso la prevenzione degli infortuni sul lavoro che, purtroppo, non conoscono feste ed accadono quotidianamente

Informazioni: www.anmil.it - 0171 67673

BOSCO DI NATALE

Piazza Europa

Una magia artigiana di Natale con slitta, renne e alberi di Natale - A cura di Confartigianato

COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO - MUSEO CIVICO DI CUNEO (Via Santa Maria, 10)

mar-dom 15.30-18.30 | 5,00 € - 3,00 €

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

Informazioni: www.comune.cuneo.it/cultura/museo - 0171 634175 - museo@comune.cuneo.it

MUSEO CASA GALIMBERTI (Piazza Galimberti, 6)

sab-dom e festivi: ingressi 15.30 e 17.00 | Ingresso gratuito

Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

Informazioni: www.comune.cuneo.it/cultura/galimberti - 0171 444801 - 0171 444815 - museo.galimberti@comune.cuneo.it

​

MUSEO DIOCESANO SAN SEBASTIANO (Contrada Mondovì)

ven 14.00-18.00, sab-dom 10.00-12.00 14.00-18.00 | 5,00 € - 3,00 €

Escape museum: gio-dom 18.00-22.00 | 15,00 €

Informazioni: www.museodiocesanocuneo.it - 353 4261755 - museocuneo@operecuneofossano.it

​

TORRE CIVICA (Via Roma, 19)

sab-dom 13.00-16.00 | 5,00 € - 3,00 €

Informazioni: www.comune.cuneo.it/ufficio-manifestazioni/torre-civica - 340 4712796 - torrecivicacuneo@itur.it

​

GIOSTRA DEI CAVALLI, PISTA DI PATTINAGGIO “PALAGHIACCIO” E CASETTA DELLE BONTA’ NATALIZIE

Piazza Europa





ZIPPI. LO ZABAJONE DI PIPPI

Itinerante









BIGLIETTI

Tutti gli eventi privi di indicazioni tariffarie sono gratuiti e a ingresso libero.

Per accedere e partecipare ad alcuni eventi è necessario prenotare un posto o acquistare un biglietto.

I riferimenti per prenotazioni e prevendite online e i contatti per informazioni sono indicati nella descrizione dell'evento stesso, dove sono riportate anche le tariffe e le eventuali riduzioni.