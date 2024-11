Niella Tanaro e CFP Ceva: sono ripartiti i corsi presso il forno comunitario, grande successo di adesioni

Con successo ed entusiasmo sono riprese le attività, è bastato poco perché profumi, passione e creatività tornassero a inondare l’aria al forno comunitario. Sono ufficialmente ripartiti i corsi di panificazione organizzati dal Cfpcemon Ernesto Rebaudengo di Ceva, in collaborazione con il Comune di Niella Tanaro, e la risposta degli appassionati è stata sorprendente: i posti disponibili per i primi appuntamenti di questa nuova edizione sono andati esauriti in pochissimo tempo.

Alla guida della formazione c’è Nicola Caruso, pizzaiolo, panificatore e autentico amante dei prodotti lievitati salati da forno che lunedì scorso ha iniziato la formazione con un approfondimento sui vari tipi di Focaccia dalla Genovese alla Pugliese.

L’edizione attuale proseguirà il 2 dicembre con la serata “Stuzzicherie aspettando il Natale”

Pur trattandosi, al momento, di incontri brevi focalizzati su singoli argomenti, l’interesse del pubblico ha già spinto il Cfpcemon a pianificare nuove date per soddisfare le richieste pervenute presso la nostra segreteria.

La direttrice della sede cebana Simona Giacosa dichiara: “Siamo veramente soddisfatti del successo che ha riscossa questa edizione, sapevamo che molte persone erano in attesa di riprendere le serate presso il forno comunitario ma non ci aspettavamo un così elevato successo, per questo motivo ci impegneremo a proporre ulteriori attività. Ringrazio il Sindaco Mina Mario sempre collaborativo, presente e primo sostenitore delle attività; un grazie di cuore al Signor Macrì Antonino senza la sua ampia conoscenza del forno e la sua preziosa disponibilità queste attività non sarebbero realizzabili. Voglio esprimere stima per il formatore Caruso Nicola, persona che si è dimostrata da subito competente e desiderosa di intraprendere questa avventura con passione e dedizione”.

Il Sindaco Mario Mina dichiara: “Prosegue con stima la proficua collaborazione con il CFP di Ceva. per quanto riguarda l’arte bianca; si è creato un sincronismo di entusiasmo per questa nobile arte e da ambo le parti si continuerà nonostante le difficoltà nel reperire finanziamenti per organizzare i corsi sulle tecniche di panificazione. Incoraggiati però dalla richiesta dei corsisti, ci impegniamo per portare avanti questa preziosa collaborazione e chissà…proporre corsi per formare nuovi panettieri”.

Chi è interessato a partecipare ai prossimi corsi è invitato a rimanere aggiornato sui canali del Cfpcemon o contattare direttamente l’ufficio accoglienza al n° 0174.701284.