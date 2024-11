A Torresina torna la cena delle Raviole della Compagnia Semiseria delle Raviole al Vin

Torna la Compagnia Semiseria delle Raviole al Vin

Per la seconda volta l’appuntamento per la cena delle Raviole al Vin torna nella storica Trattoria Mollo di Torresina dove tutto è iniziato oltre quasi due anni fa.

Il particolare sodalizio è nato da un’idea di tre amici, Claudio Achino, Davide Sciandra e Paola Gula, che da allora hanno organizzato diversi incontri nella zona del cebano monregalese per celebrare uno dei piatti più tipici della zona.

“Le finalità dell’associazione sono prima di tutto di salvaguardare un piatto tipico, troppo spesso osservato con sospetto da chi non conosce la tradizione di annegare o intingere i ravioli nel vino” commentano i fondatori che in occasione del primo incontro hanno stilato un decalogo che al primo punto recita: “Può partecipare solo chi mangia le Raviole al Vin”.

Di fondamentale importanza anche il punto numero tre che vuole che l’abbinamento unico e imprescindibile sia con il Dolcetto, sia per rispetto a una tradizione molto radicata in Alta Langa, ma anche per promuovere e sostenere un vitigno che troppo spesso viene trascurato.

Trattandosi di una “Compagnia Semiseria” va da sé che il suo spirito si basi su una sana goliardia e sul piacere di stare insieme e l’idea è stata accolta con grande entusiasmo da tantissima gente. Quest’anno ci sarà una novità per tutti gli appassionati, ovvero la possibilità di ordinare una scodella studiata in collaborazione con le Ceramiche Besio di Mondovì.

Per chi volesse prenotare la cena che avrà luogo sabato 30 novembre 0174 789163