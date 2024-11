“Piacere, la Piemontese”, al via la campagna di promozione Coldiretti della carne di razza piemontese [FOTO E VIDEO]

“Piacere, la Piemontese”. La carne di razza piemontese si presenta con un grande e inedito progetto di promozione targato Coldiretti attraverso un sodalizio con Baladin.

La conferenza questa mattina, giovedì 28 novembre, presso l’Open Baladin Cuneo. Erano presenti il presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada, il direttore Fabiano Porcu, il vicedirettore Franco Ramello e il prof. Luca Maria Chiesa, ordinario in Ispezione degli alimenti di origine animale all’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali. Nel pubblico delegati e allevatori Coldiretti, Asprocarne, Anoborapi e Arap; per il Comune di Cuneo l'assessore Luca Pellegrino; per la Camera di commercio di Cuneo Patrizia Mellano.

Guarda il video:

Il progetto “Piacere, la Piemontese”



Il progetto “Piacere, la Piemontese” si attuerà in tre fasi. A spiegarlo Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo: "Partiamo con l'organizzazione dei week-end della piemontese in tutte le sedi Baladin (Bologna, Cuneo, Genova, Roma, San Donà di Piave, Torino e Torino Caselle nell'aeroporto). Si parte da questo fine settimana, poi ancora nei giorni 17-18-19 gennaio e 7-8-9 febbraio. Nei locali Baladin ci saranno menù a base di carne di razza piemontese e verrà distribuito materiale divulgativo e potenziata la comunicazione. Oltre allo sconto di 1 euro su tutti i tagli di piemontese. Contemporaneamente verrà fatta pubblicità sui giornali cartacei nazionali e sui canali social attraverso reel sulle curiosità legate alla carne piemontese”.

Insomma, l'obiettivo è quello di incrementare la diffusione del consumo della piemontese per portarlo ad un livello superiore. Ancora Nada: “Mi auguro che un giorno, in giro per il mondo, ci sia la possibilità di acquistare e mangiare la carne piemontese. È una diversità da sbandierare che ci contraddistingue. Il futuro delle nostre aziende dipende da quanto siamo in grado di difendere le nostre produzioni, anche dal punto di vista salutistico. E il mondo della scienza certifica l'unicità e gli elementi nutritivi della piemontese”.



Teo Musso ed Elio Parola di Baladin: “Siamo entusiasti di questo progetto. Baladin usa da sempre carne piemontese in tutti i locali d'Italia. Ci sentiamo vicini a Coldiretti per affinità di pensiero. Abbiamo già aativato una forte comunicazione nei nostri locali per spingere al consumo della piemontese. Stasera si parte con il primo week-end della piemontese e con il primo appuntamento di show cooking” .



I piatti presentati

Battuta al coltello con pezzi magri misti, abbinata alla birra Nora.





Tagliata di scamone appena cotta con un po' di sale, abbinata alla birra Rock'n'roll.





Brasato con cappello del prete cotto nella birra Leon.





Lo stato del settore



Franco Ramello, vicepresidente Coldiretti Cuneo: "La carne piemontese è eccellente per gusto, adattabilità (i bovini vivono in montagna, pianura e in forma mista), gestione economica (320mila capi distribuiti su oltre 4mila imprese con ripercussioni positive su indotto e volume d'affari di oltre 600 milioni di euro) e governo ambientale (l'allevatore gestisce la mandria con attenzione verso sostenibilità". Ci sono dei ma: "Necessario fare più promozione che deve essere continua; dobbiamo migliorare per aumentare qualità e uniformità del prodotto (necessaria qualche regola in più su elementi tecnici); all'allevatore servono costi oggettivi per dare strumenti tangibili in trattativa di mercato (parametri e numeri certificati); identificazione della carne con carta dell'origine della carne nei ristoranti e nelle macellerie".





La qualità della carne di razza piemontese





Il prof. Luca Maria Chiesa presenta la piemontese. In cosa è diversa dalle altre? “La piemontese ha caratteristiche uniche. Partiamo dal colore rubino, è unico e intenso. Tanto che spesso si definisce 'oro rosso'. Lo ritengo un parametro fondamentale perchè prima mangi con gli occhi e poi con il gusto. Lo si vede bene nella battuta di carne. Provate a mangiare altre carni battute al coltello al naturale. Non c'è paragone per sapidità e gusto. E poi la quantità (bassissima) e la qualità dei grassi oltre alla tessitura del collagene che dà la tenerezza. Conta la genetica ma anche la mano dell'allevatore per performance produttive e benessere animale. Il produttore è l'artista che dà quella pennellata che fa la differenza” .





Gli show cooking Campagna Amica Coldiretti-Baladin





Dopo il successo delle prime cinque edizioni, tornano gli show cooking firmati Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo. La sesta edizione di golosi appuntamenti prenderà il via questa sera, giovedì 28 novembre, con i racconti e le ricette di una grande eccellenza della nostra terra, la carne bovina di razza Piemontese.

Il nuovo palinsesto Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo prevede in tutto dieci serate, sempre di giovedì in orario 18-20, nel locale di piazza Foro Boario:dieci esperienze dal campo alla tavola per un viaggio fra storie e sapori della Granda.

Gli eventi sono accessibili gratuitamente, previa prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).

Di seguito il calendario dei nuovi show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo:

28 novembre 2024, ore 18-20: carne di razza Piemontese

5 dicembre 2024, ore 18-20: tuma di pura pecora delle Langhe

9 gennaio 2025, ore 18-20: pera Madernassa

23 gennaio 2025, ore 18-20: batata rossa di Caraglio

6 febbraio 2025, ore 18-20: mela Renetta

20 febbraio 2025, ore 18-20: verza

6 marzo 2025, ore 18-20: farina di farro “dicoccum nero”

20 marzo 2025, ore 18-20: miele di rododendro

3 aprile 2025, ore 18-20: Castelmagno DOP

17 aprile 2025, ore 18-20: Nocciola Piemonte IGP delle Langhe