Cervasca, una panchina rossa contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre la Residenza Don R. Serra di Cervasca ha inaugurato una panchina rossa nel giardino della struttura. L’installazione si unisce alle altre già realizzate nel Comune di Cervasca e sarà esposta in maniera permanente per ricordare le vittime di femminicidio ogni giorno e per incentivare la sensibilizzazione sul tema.

Nel corso dell’evento, sono intervenute la direttrice della struttura Luisa Curti per presentare l’iniziativa, e la vicesindaca Nadia Martini - a cui il sindaco Enzo Garnerone ha simbolicamente ceduto la sua fascia - con un discorso sull’importanza dell’educazione come azione di prevenzione contro la violenza di genere. Infine, anche il sindaco ha sottolineato la necessità di un ruolo attivo delle famiglie nell’educazione dei figli maschi a partire dall’infanzia. Presenti anche gli assessori Daniela Benessia e Silvano Rinaudo e il consigliere Diego Inaudi.

A seguire, due importanti e toccanti contributi da parte di due dipendenti della struttura, che hanno letto rispettivamente un racconto in prima persona della propria esperienza da vittima di violenza e la poesia “In piedi signori davanti a una donna” di William Jean Bertozzo.

In onore delle vittime, tutti i partecipanti hanno indossato un indumento o un fiocco rosso sul petto e osservato un minuto di silenzio.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Cervasca.