Al via a Cuneo gli show cooking di Baladin e Campagna Amica: si parte con la carne bovina di razza piemontese

Primo show cooking Campagna Amica di Coldiretti, stasera, all'Open Baladin Cuneo. Fino alla prossima primavera, l'appuntamento è ogni giovedì alle 18, per scoprire ricette, curiosità e segreti di tanti prodotti del territorio. Ogni due settimane verrà riproposto l'appuntamento "targato" Coldiretti, in alternanza con eventi organizzati invece da Elio Parola, patron del locale di piazza Foro Boario e ideatore del format che continua con successo da anni, attirando appassionati e curiosi.



“Siamo partiti un po’ in ritardo per le note vicende che ci hanno coinvolto. Abbiamo anche pensato di non partecipare al bando, ma poi non vi avrei più rivisto”, ha detto ai numerosi presenti ed affezionati agli show cooking nel bellissimo locale in piazza Foro Boario.



Entusiasmo per la ripartenza di questa iniziativa che evidenzia una novità: ai fornelli non ci saranno più gli studenti dell’alberghiero di Dronero ma gli studenti del corso di ristorazione dell’Enaip di Cuneo, scuola professionale diretta da Alessia Cesana, presente ed emozionata per quella che ha definito una “bellissima opportunità per i suoi studenti, particolarmente entusiasti di poter fare questo percorso”.





Fabiano Porcu, direttore di Coldiretti, ha ricordato la protagonista dell'evento iniziale: uno dei prodotti più rappresentativi del made in Cuneo, la carne bovina di razza Piemontese. “Chi la prova non la lascia più ed è per questo che vogliamo farla conoscere in tutta Italia, attraverso la collaborazione con tutti i locali di Baladin in Italia”.



Proprio oggi Coldiretti Cuneo ha lanciato l’inedito progetto di promozione sul territorio nazionale “Piacere, la Piemontese”. Un grande orgoglio e una grande sfida, quella di promuovere e far conoscere davvero a tutti la principale razza autoctona nazionale per numero di bovini allevati, oltre 310.000, fiore all’occhiello del nostro territorio con ben 220.000 capi concentrati nella Granda. Tenera, magra, con una bassa percentuale di colesterolo e caratteristiche organolettiche uniche – spiega Coldiretti Cuneo – la carne bovina di razza Piemontese deve la sua unicità al forte legame con il territorio e alla passione e dedizione degli allevatori locali.





Durante lo show cooking, chef e studenti del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione sono impegnati a preparare gustosi piatti a base di carne bovina Piemontese, replicabili a casa, che i partecipanti assaporano in abbinamento ad assaggi di birre Baladin. Nel corso dell'evento, Andrea Isnardi dell’az. agr. Isnardi Ernesto, aderente alla rete Campagna Amica, ha illustrato ai presenti i tagli e le peculiarità di questa carne e raccontato la storia della sua realtà agricola, attiva a Castagnito da oltre sessant’anni, che, oltre a coltivare la vite e produrre vini, alleva bovini di razza Piemontese e ne propone i gustosi tagli nell’agrimacelleria aziendale.



Ricordiamo che tutti gli eventi sono gratuiti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).​