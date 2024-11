Alba, nella chiesa di San Domenico un concerto in co-produzione con il Casale Coro

L’Orchestra Alba Filarmonica presenta sabato 30 novembre alle ore 21 nella chiesa di San Domenico un concerto in co-produzione con il Casale Coro di Casale Monferrato.

In apertura la Prima esecuzione di Ouverture “Alechem Shalom”, sopra un antico canto monferrino, di Giulio Castagnoli, poi il celebre Concerto per pianoforte in la maggiore K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart con la pianista uzbeka Olga Tarasevich, per proseguire con due opere per Coro e Orchestra, il Miserere di Gaetano Donizetti e il Magnificat di Domenico Cimarosa. Il concerto è ad ingresso gratuito.

Chi è interessato a conoscere maggiormente l’attività dell’orchestra, il suo sviluppo e la sua programmazione, o semplicemente entrare in contatto, può scrivere direttamente a: albafilarmonica@smcm.it o telefonare al numero 0173.362408.