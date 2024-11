Confindustria Cuneo sul primato dell’Aso Santa Croce e Carle: "La capacità manageriale dà buoni frutti anche nel pubblico"

"Accogliamo con grande soddisfazione la notizia del primo posto a livello nazionale ottenuto dall’Azienda Sanitaria Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo nella classifica stilata da Agenas e dal Ministero della Salute e ci congratuliamo con il suo management, a partire dal direttore generale Livio Tranchida. L’hub cuneese è un esempio di come la capacità manageriale tipica delle imprese gestite bene dia buoni frutti anche nel pubblico. Ma non è una sorpresa, perché conosciamo, e apprezziamo profondamente, l’eccellenza del presidio sanitario cuneese, garantita dal valore dei suoi professionisti e delle sue strumentazioni all’avanguardia". È il commento di Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, in merito al prestigioso primato dell’Aso Santa Croce e Carle di Cuneo, annunciato durante il diciannovesimo Forum Risk Management in corso ad Arezzo.

"Disporre di un hub provinciale di eccellenza come il Santa Croce e Carle rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il Cuneese - aggiunge il presidente Costamagna -. Un presidio di questo livello non solo garantisce cure e assistenza di altissima qualità, ma contribuisce a rendere ancora più attrattivo il territorio, creando le condizioni perché la provincia di Cuneo sia il luogo ideale in cui vivere e fare impresa. Per questo, merita grande attenzione e investimenti adeguati".