Il sindaco Gatto in visita al dott. Peirano per il 100° compleanno (Foto Gisella Divino)

Oggi, Venerdì 29 novembre il sindaco di Alba Alberto Gatto ha fatto visita al dottor Dario Peirano che ha compiuto 100 anni.

Il dottor Peirano, veterinario in pensione, è attualmente ospite del Centro Riabilitazione Ferrero di Alba ed è lì che il primo cittadino lo ha incontrato per fargli gli auguri, alla fine di un pomeriggio di festa organizzata per lui dal personale dell’Istituto.