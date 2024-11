Ampia partecipazione all'Opera Pia Garelli di Garessio per l'incontro con i Carabinieri

Ampia partecipazione questa mattina, venerdì 29 novembre, all’incontro organizzato dal Comune di Garessio con l’Arma dei Carabinieri e l’opera Pia Garelli di Garessio dedicato alle prevenzione dalle truffe e dal cyberbullismo.

L’iniziativa è stata promossa a seguito dei tentativi di truffa, che si sono verificati nelle scorse settimane a (leggi qui ) e ha coinvolto gli ospiti della casa di riposo e gli studenti della classi terze delle scuole medie locali.

"Un bel momento di dialogo e confronto - commenta l'assessore Michele Odda - come hanno illustrato perfettamente i Carabinieri in caso di dubbi o necessità è fondamentale chiedere aiuto alle Forze dell'Ordine. Ringraziamo i Carabinieri della stazione locale per l'intervento, il personale dell'Opera Pia per l'ospitalità e le scuole con gli insegnanti, la professoressa Peiranoe Cambiaso".

Nel corso dell'incontro il Comandante della stazione di Garessio, il maresciallo Pierluigi Maglie e dal carabiniere Mattia Dellerba, sono stati illustrati i principali tentativi di truffa, alcuni accorgimenti da mettere in atto e consigli. Nella seconda parte della mattinata il focus è stato dedicato al cyberbullismo e ai pericoli della rete, un argomento di stringente attualità che ha coinvolto e interessato particolarmente i ragazzi presenti.

Agli ospiti dell'Opera Pia Garelli è stato poi consgenato un opuscolo, realizzato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo, un piccolo vademecum tradotto in Piemontese per riconosere le truffe: "Contra j'ambreuj. Ciama 'l 112".