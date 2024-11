Tentate truffe telefoniche a Garessio

Risale a giovedì, nel primo pomeriggio, una tentata truffa ad una donna anziana residente a Garessio contattata telefonicamente da 2 persone.

Dall'altra parte del telefono una donna ed un uomo, "improvvisati" lei maresciallo dei carabinieri e lui avvocato.



Tra le prime domande quelle di "rito", è sola a casa? Per poi proseguire con qualcosa di molto più grave e che farebbe perdere la testa a qualsiasi genitore, sua figlia ha avuto un incidente investendo un pedone, rimarcando la sua immediata carcerazione con tanto di somma precisa per la cauzione, oppure la richiesta di ori, storie purtroppo ormai all'ordine del giorno e che non lasciano scampo a soggetti fragili e soli.



Questa storia a lieto fine è stata sventata da due amiche della signora che fortunatamente erano presenti nel condominio dove abita, e che confermano che nel panico lei stava per cadere nella trappola.