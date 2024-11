Bagnasco, collaudata ufficialmente la pista di atterraggio per l'elisoccorso

Si è tenuto ieri sera, giovedì 28 novembre, il collaudo in notturna della pista di atterraggio nel Comune di Bagnasco.

Un nutrito gruppo di persone si è riunito presso il campo sportivo per assistere al primo atterraggio in notturna dell’elisoccorso, valido come collaudo del nuovo sito utilizzabile in caso di emergenze.

"Questo servizio - spiega il sindaco Mauro Bertino - rappresenta una svolta significativa non solo per il nostro paese e per la nostra comunità ma per tutto il territorio, è un importante risorsa e allo stesso tempo una promessa: la promessa di essere sempre più vicini ai cittadini in ogni momento del giorno o della notte rispondendo rapidamente a situazioni di emergenza garantendo la sicurezza e la salute delle persone anche nei momenti più critici e disperati. Grazie a tutti coloro che si sono prodigati perché finalmente questo servizio fosse attivo, ai medici e ai soccorritori a cui diamo un’arma in più per garantire assistenza a chi ne ha bisogno. In cuor mio spero che non ce ne sia mai bisogno, in caso contrario siamo però sicuri di aver migliorato l’efficacia del nostro sistema di sicurezza".