Per permettere lavori di smontaggio ponteggio, dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni 2 e 3 dicembre 2024 in via Moffa di Lisio 4 vigerà divieto di transito (ord. 487/24).

I residenti e i domiciliati nella via potranno circolare in doppio senso di marcia, solo in caso di necessità e con le dovute cautele.