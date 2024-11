La mostra cubiqa con le bocce quadre d'artista arriva al monastero di San Biagio Mondovì

Dopo i successi ottenuti da cubiqa, presentata a luglio 2023 presso il Museo della Ceramica di Mondovì, e che nei mesi successivi è stata ospitata in location prestigiose della provincia di Cuneo lasciavano presagire una ulteriore evoluzione del progetto ideato dal direttore artistico di cubiqa Filippo Bessone.

Il pensiero è stato rivolto immediatamente ad identificare un nuovo respiro attraverso una collaborazione con due realtà prestigiose di spazio e arte del territorio monregalese.

Sono venuti immediatamente alla mente: il gioiello del Monastero di San Biagio di Mondovì quale spazio di allestimento e la Associazione Ilustrada quale interlocutore artistico per una collaborazione protagonista delle opere d’arte “cubiqe”.

Dalle idee iniziali, attraverso la progettazione e la realizzazione di 17 opere arrivate da tutta Italia, siamo quindi giunti con entusiasmo a comunicare l’allestimento della Mostra che prenderà vita appunto presso il Monastero di San Biagio a Mondovì con la inaugurazione alle ore 17.30 di sabato 7 dicembre p.v.

L’inaugurazione di “cubiqa2024” sarà preceduta da una conferenza stampa alle ore 16.30 presso il Monastero di San Biagio

La Mostra, così come la inaugurazione e la conferenza stampa, saranno aperte al pubblico in forma gratuita.

La mostra Cubiqa2024 sarà visitabile, in concomitanza con “Presepi dal mondo” fino al 6 gennaio 2025 tutti i giorni feriali con orario 15-19; tutti i sabati, domeniche e festivi dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, escluso il giorno di Natale e la mattina del 1 gennaio 2025.

“Comunicheremo successivamente il “viaggio itinerante” che affronteranno le nuove 17 bocce di artista… Abbiamo grandi sogni e mete ambiziose; nel frattempo venite a visitare cubiqa2024 – dice Fabrizio Lanza dell’associazione Bocce Quadre.

“Sono sempre più convinto che ridendo e scherzando si fa sempre sul serio, È nata così cubiqa “la boccia d'artista”, chiacchierando in un dopocena – afferma Filippo Bessone, direttore artistico -. Nello stesso modo ha preso vita anche la mostra cubiqa itinerante; adesso saranno gli illustratori a farla da protagonisti. In collaborazione con Illustrata abbiamo ricevuto 17 opere su boccia quadra di vari illustratori italiani che gratuitamente si sono adoperati per questa meravigliosa avventura. Le teche itineranti sono pronte ad ospitarle e a ripartire per un viaggio che non finirà mai”.

“Quando ci è stato chiesto di curare questa nuova edizione della mostra “cubica” – aggiunge Marco Somà, presidente di Illustrada -, la soluzione è arrivata in modo naturale: coinvolgere illustratori e illustratrici di alto rilievo che nel corso degli anni sono diventati parte del Festival Illustrada. La cosa che ci ha sorpreso di più è stato l’entusiasmo con cui questi nostri colleghi e colleghe hanno accolto la sfida. Ogni illustratore e illustratrice ha infuso il proprio immaginario ai cubi in legno attraverso tecniche e materiali tutti diversi e personali. Ed ecco quindi che le boccia quadre si sono popolate di personaggi tratti dai libri, scenari intagliati, scene magiche e animali pronti a stupire: piccoli mondi a sei facce”.

“Come Casa do Menor e Monastero di San Biagio siamo orgogliosi di ospitare la mostra Cubiqa 2024 – commenta Marco Giusta, referente del Monastero di San Biagio – Casa Do Menor -. Questa mostra va ad arricchire il panorama di eventi e attività ospitati presso il Monastero, affiancandosi alla Mostra Mercato Presepi dal Mondo de l'Aquilone, e la collaborazione con Bocce Quadre richiama alcuni elementi fondamentali di Casa do Menor: il dado dell'amore che lancia sempre Padre Renato, sulle cui facce troviamo dei consigli fondamentali sul vivere il messaggio evangelico (Ama per primo, ama il tuo nemico, etc) e anche lo spirito dell'imprevedibilità della vita, in cui uno spigolo può farti arrivare al margine dove rischi di restare solo e senza nessuno che sia con te. Stare lì, in quel margine, è la missione di Casa do Menor in Brasile, Guinea Bissau e Italia”.