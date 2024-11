Mondovì "amica della famiglia": il Comune regala abbonamento alla rivista "Un Pediatra per Amico"

Proseguono le attività del Comune di Mondovì inserite nel percorso di ottenimento della certificazione di "Comune amico della famiglia", rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con il Comune di Alghero e l’Associazione nazionale Famiglie Numerose.

Grazie al sostegno della Regione Piemonte, che nel 2023 ha finanziato con un contributo di 27.500,00 euro il progetto predisposto dalla città, l’Amministrazione comunale ha deciso di regalare un abbonamento annuale, digitale e cartaceo, alla rivista UPPA (Un Pediatra Per Amico) ai nuclei familiari residenti a Mondovì con bambini nella fascia 0/6 anni. A partire dal prossimo 3 dicembre, allora, le famiglie con figli nati dal 1° gennaio 2018 potranno recarsi nelle giornate di martedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso lo Sportello di Facilitazione Digitale posto al piano terra del palazzo comunale (oppure sabato 21 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in piazzetta Moizo) per l’attivazione gratuita dell’abbonamento, fino all’esaurimento delle disponibilità.

«Un ulteriore passo avanti nell’ottenimento della certificazione “Comune Amico della Famiglia – il commento dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto -, che fa seguito alle tante iniziative realizzate negli ultimi mesi, a partire dalla recente installazione dei fasciatoi in diversi luoghi pubblici della città. L’abbonamento ad UPPA, dunque, come nuova opportunità a disposizione delle famiglie monregalesi, attivabile grazie ad un servizio gratuito fruibile da tutti come lo Sportello di Facilitazione Digitale».