Progetto europeo ALCOTRA “RivierALP”: Conitours ha incontrato il Comune di Sanremo

Si è tenuto questa mattina, venerdì 29 novembre, un incontro di rilevanza strategica tra il Comune di Sanremo e Conitours, il Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo, per discutere degli sviluppi e delle opportunità offerte dal progetto europeo Alcotra “RivierALP”. La delegazione di Conitours, guidata dal direttore Armando Erbì, ha incontrato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, gli assessori Alessandro Sindoni ed Ester Moscato, il gruppo di lavoro voluto dall’assessore Sindoni e formato dai consiglieri comunali Luigi Marino (referente del progetto), Luca Marvaldi e Davide Bestagno. Ha partecipato anche Mario Robaldo, già consigliere comunale che si è occupato del progetto nella precedente legislatura.

Un progetto per unire montagna e mare

L’obiettivo del progetto “RivierALP” è creare una rete integrata di percorsi dedicati a pedoni e ciclisti, che valorizzi il territorio dall’arco alpino fino alla costa mediterranea. La rete interesserà le vallate alpine del Gesso, Vermenagna, Pesio, Ellero e Tanaro, per la parte cuneese, collegando territori di grande pregio naturalistico e culturale come Limone Piemonte, Sanremo, Imperia e Mentone.

Due punti di forza saranno centrali in questa rete: l’Alta Via del Sale, un percorso storico di straordinaria bellezza che collega le Alpi Marittime alla Liguria, attraversando paesaggi mozzafiato tra montagne e mare; la Pista Ciclabile del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, uno dei tratti ciclabili più spettacolari d’Europa, che corre lungo il Mar Ligure offrendo un’esperienza unica per gli appassionati di ciclismo e natura. L’idea centrale è quella di unire Italia e Francia in un unico comprensorio outdoor capace di attrarre visitatori in ogni stagione, valorizzando il patrimonio naturale e culturale del territorio.

Un impegno corale per il territorio

L’iniziativa coinvolge nove enti pubblici e privati: il Comune di Limone Piemonte, l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e Conitours per la parte cuneese; il Comune di Sanremo, il Parco Alpi Liguri e la Provincia di Imperia per la parte ligure; il CARF (Comité Régional du Tourisme), l’Ufficio del Turismo di Mentone e il Dipartimento delle Alpi Marittime per la Francia.

A loro il compito di coinvolgere operatori turistici, associazioni e rappresentanti del commercio, dell’artigianato e delle produzioni agroalimentari tipiche presenti sul territorio. Il progetto promuove percorsi accessibili e ben segnalati, progettati nel rispetto dell’ambiente e delle specificità locali. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali, per offrire un’esperienza completa ai visitatori e incentivare la crescita economica e occupazionale del territorio.

Armando Erbì, direttore di Conitours: «‘RivierALP’ è molto più di un progetto: è un investimento sul futuro del nostro territorio. Stiamo lavorando per costruire un sistema turistico sostenibile e inclusivo, capace di coniugare natura, cultura e innovazione. I percorsi, come l’Alta Via del Sale e la ciclabile costiera, non saranno solo un mezzo per esplorare il territorio, ma un vero e proprio racconto che guida i visitatori alla scoperta di borghi, tradizioni e sapori autentici. La collaborazione con il Comune di Sanremo e gli altri partner è fondamentale per raggiungere questi ambiziosi obiettivi».

Alessandro Sindoni, assessore al turismo del Comune di Sanremo: «Insieme all’assessore Moscato, ho voluto creare un gruppo di lavoro dedicato interessando i consiglieri comunali Luigi Marino in qualità di referente, Luca Marvaldi e Davide Bestagno, affinché possano seguire e sviluppare questo progetto nel tempo. Il nostro territorio ha caratteristiche tali da permettere di individuare strategie sempre più efficaci per un prodotto turistico che possa raggiungere alti livelli e ‘RivierALP’ offre l’opportunità di creare un prodotto davvero innovativo, capace di attrarre. Ringraziamo Conitours e gli altri partner per l’impegno e la visione condivisa».

Luigi Marino, consigliere comunale, referente del progetto per conto dell’assessore Sindoni: «Questo progetto rappresenta per Sanremo una straordinaria occasione di sviluppo, in forza anche delle caratteristiche peculiari del nostro territorio. Percorsi come l’Alta Via del Sale e la pista ciclopedonale sul mare ne rappresentano, infatti, il cuore. Grazie al lavoro che verrà svolto con i vari partner del progetto, sarà possibile realizzare ulteriori forme di sviluppo, valorizzando proprio il fascino del paesaggio alpino e quello mediterraneo. Ringrazio l’assessore Alessandro Sindoni per avermi dato l’opportunità di seguire questo progetto, la cui importanza è davvero strategica per il nostro territorio».

Le prossime tappe

Nei prossimi mesi si lavorerà, unitamente a tutti i partner, alla definizione dettagliata dei percorsi e delle modalità di fruizione, coinvolgendo attivamente le comunità locali e gli operatori del settore. Saranno inoltre organizzati eventi promozionali e attività di sensibilizzazione per presentare il progetto al grande pubblico e attirare investitori e turisti da tutta Europa. Il progetto “RivierALP” si pone come modello di cooperazione transfrontaliera e di sviluppo sostenibile, unendo i punti di forza delle Alpi Marittime e Liguri con il fascino delle coste mediterranee.