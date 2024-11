A Torino il vertice su Diageo. In Provincia Forza Italia sosterrà l'ordine del giorno presentato dal Patto Civico

Sabato 30 novembre, alle ore 12, si riunirà il Consiglio Provinciale di Cuneo per affrontare numerosi argomenti. Tra i vari punti all’ordine del giorno è stato aggiunto dal gruppo “Patto Civico per la Granda” lo scottante argomento della ventilata chiusura dello stabilimento Diageo di Santa Vittoria d’Alba, questione venuta a galla nei giorni scorsi.

Il sindaco di Guarene, Simone Manzone (nella foto sotto), in qualità di consigliere capogruppo di Forza Italia all’interno del Consiglio Provinciale, in accordo con i colleghi Massimo Antoniotti e Roberto Baldi, interviene con la consapevolezza della gravità di una situazione che coinvolge tutto un territorio: “Voglio portare a conoscenza del nostro supporto e sostegno all’ordine del giorno presentato dal gruppo Patto Civico nel prossimo consiglio provinciale e dal presidente Luca Robaldo, circa la vicinanza dell’amministrazione ai dipendenti Diageo e a tutte le loro famiglie. Supportiamo e siamo a sostegno di ogni iniziativa che possa scongiurare la chiusura dello storico stabilimento e non possiamo rimanere inerti di fronte a una decisione che metterebbe in grave difficoltà un gran numero di nostri concittadini. Per questo nella giornata di oggi (venerdì 29 novembre) mi recherò a Torino in Regione Piemonte, per un incontro con la rappresentanza della proprietà Diageo in presenza del governatore Alberto Cirio. Contemporaneamente desidero esprimere vicinanza e sostegno alla sindaca di Santa Vittoria d’Alba Adriana Della Valle, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità”.

L’ordine del giorno presentato dal Gruppo Consigliare "Patto Civico per la Granda" impegna il Presidente della Provincia ad attivare "ogni possibile interlocuzione affinché l'Ente sia parte attiva nel mantenimento del livello occupazionale e nella tutela dei lavoratori Diageo e delle loro famiglie".