Ospedale Santa Croce di Cuneo al top in Italia secondo Agenas, Sobrero: "Importante valorizzare le eccellenze della Sanità piemontese"

L’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo è tra i primi cinque ospedali d’Italia sotto il profilo amministrativo e gestionale, secondo il rapporto Agenas presentato questa mattina ad Arezzo al Forum Risk Management: la valutazione avviene secondo 27 parametri divisi in quattro aree (accessibilità, processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti).

E’ un riconoscimento importante per il lavoro svolto dal personale del nosocomio cuneese che indica la collaborazione tra l’area amministrativa e quella sanitaria, una collaborazione che si traduce necessariamente in una migliore qualità dei servizi. Professionalità, competenza e dedizione sono qualità che fanno del Santa Croce e Carle un’eccellenza italiana, ma che sono condivise con tante altre strutture sparse in tutta la regione.

Parlando di sanità piemontese è necessario, infatti, ricordare sempre anche le grandi eccellenze mediche che la caratterizzano, la qualità degli organici medici, infermieristici, del personale sanitario e amministrativo.

Daniele Sobrero, Consigliere Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale