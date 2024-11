A Cuneo nasce la Fondazione IV Comandamento per aiutare i genitori abbandonati

"Onora il padre e la madre". Questo ordina il Quarto Comandamento.

E non poteva avere nome diverso la Fondazione fondata da Josetta Saffirio, agronoma e viticoltrice, che ha ora deciso di dedicarsi al sostegno degli altri.

È stata presentata questa mattina, venerdì 29 novembre nel salone d'onore del Comune di Cuneo, la Fondazione IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio ETS: l’organizzazione senza scopo di lucro che si pone come obiettivo il sostegno ai genitori anziani o in difficoltà socio-economica che non possono contare sull’aiuto dei propri figli.

Ha introdotto la fondatrice Josetta Saffirio: "Ho chiusa la mia azienda nel 2022, dopo aver capitalizzato un capitale di cui mi sentivo responsabile e pressata. Ho pensato ad una Fondazione ma volevo fare qualcosa che non c'era e così ho pensato ad aiutare i genitori abbandonati. Ernesto e Maria Saffirio sono i miei genitori. Onorando loro, onoro tutti i genitori”. E ha chiuso con una citazione: “Per la sua fragilità l'uomo, tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri, cerca appoggi e legami. Ed è appoggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo”.





Una iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Cuneo. Presente l'assessora alla Politiche sociali Paola Olivero: “Josetta è una grande donna con una grande detrminazione. Il salone oggi è pieno. Ci sono tante persone qui perché credono in Josetta e in quello che fa. Come dice un detto popolare, 'Un genitore alleva dieci figli, ma ahimè dieci figli a volte non riescono a curare un genitore'. Di questa Fondazione c'era tanto bisogno”.



In video il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: "Nutro un profondo apprezzamento per questa iniziativa. Rappresenta un unicum ma anche la scelta intelligente di colmare una lacuna e prevedere, in questa società che cambia, situazioni in cui i genitori possano diventare soggetti fragili. La Regione è pronta a fare la sua parte".



Giancarlo Arneodo, presidente del Consorzio socio assistenziale del Cuneese: "Una iniziativa importante perché dimostra come la comunità intera sia attenta ai temi del socio-assistenziale arrivando a toccare aspetti meno conosciuti".





Don Carlo Vallati, vicario generale della Diocesi di Cuneo e Fossano: "Ci vuole coraggio a intotolare una Fondazione ad un Comandamento, ma richiama qualcosa di grande. I Dieci Comandamenti secondo la tradizione ebraica sono dieci parole, e questa è la quarta. Onorare è una forma dell'amore. Pensiamo alla canzone di De Andrè 'Il testamento di Tito'. Se riesci ad onorare, nonostante le fatiche, è una forma di amore molto fine".



Federico Borgna per la Fondazione CRC: "Iniziativa preziosa e unica. La comunità cuneese è caratterizzata da un forte intreccio di radici sotto la superficie. Radici che spesso emergono sottoforma di associazioni o fondazioni, in tutti gli ambiti. Fondazione CRC deve comportarsi da lievito e alzare l'asticella. Ed è pronta a farlo con questa bella realtà”.





Come affrontariamo queste vulnerabilità? Lo ha spiegato Mariachiara Restori, pedagosta clinica e coordinatrice delle attività della Fondazione IV Comandamento: "È un progetto molto innovativo che mette il genitore al centro e lo aiuta nella sfera intima e personale. Abbiamo già dato vita ad una serie di colloqui e individuato le psicologhe Elisabetta Bedino e Laura Carlino ma vogliamo ampliare la rete. È prevista una campagna di sensibilizzazione e laboratori pratici. Le persone saranno messe in contatto con me e poi indirizzate al professionista più idoneo. Pensiamo di creare percorsi ad hoc, su misura. Poi anche gruppi auto-mutuo-aiuto per mettere insieme persone che condividono la stessa esperienza e creare una rete forte sul territorio. I volontari saranno il cuore pulsante”.

Non ci sarà solo un supporto psicologico e sociale: “Abbiamo pensato anche allla presa in carico legale e alla consulenza finanziaria con team di avvocati e commercialisti esperti. I servizi saranno erogati a prezzi calmierati, c'è una convenzione per tariffe abbordabili”, conclude Restori.



CONTATTI

https://www.quartocomandamento.it/

info@quartocomandamento.it

Social: Instagram e Facebook

#fondazioneivcomandamento