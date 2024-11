Tre atleti cuneesi agli Eurocross: Mazza, Roatta e Gemetto difenderanno la maglia azzurra in Turchia

Ufficializzate dal Direttore Tecnico della Nazionale Antonio La Torre le convocazioni per i Campionati Europei di cross in programma ad Antalya (Turchia) domenica 8 dicembre, ultimo impegno della Nazionale italiana per il 2024.

Della spedizione faranno parte anche sette atleti piemontesi, a testimonianza di come la corsa campestre sia una specialità da sempre molto frequentata in regione con ottimi risultati.

Tre le presenze nella categoria under 20. Al maschile convocato Francesco Mazza (Atl. Saluzzo) alla sua quarta maglia azzurra in stagione; con il pass per Antalya, il cuneese nel 2024 ha al proprio attivo la presenza in nazionale su tutte le tipologie di competizioni, dalla strada (Incontro Internazionale di Corsa su Strada di Oderzo), alla montagna (Campionati Europei Off Road ad Annecy), alla pista (Campionati Mondiali U20) per concludere appunto con il cross. Sono invece all’esordio in nazionale due giovanissime: Chiara Munaretto (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), classe 2005, e Alice Rosa Brusin (Atl. Pinerolo), allieva classe 2008, la più giovane in assoluto del gruppo azzurro.

Nella categoria U23 sarà invece al via Adele Roatta (Bracco Atletica), cuneese classe 2004; ha già preso parte agli Europei di Cross in casa, a Venaria Reale, nel 2022, nella categoria U20.

Completano il quadro dei piemontesi pronti a partire per la Turchia Pietro Arese (Fiamme Gialle), già preconvocato per la staffetta mista di cui il primatista italiano dei 1500 metri fu campione europeo nel 2022. E, al femminile, nella prova assoluta di cross lungo, Elisa Palmero (Esercito) e la cuneese della DK Runners Milano Valentina Gemetto, entrambe messesi in mostra nei cross nazionali di selezione dell’ultimo mese, da Osimo alla Cinque Mulini a Sgonico.