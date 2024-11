Volley maschile A3: il Monge-Gerbaudo Savigliano torna al PalaSanGiorgio, sabato arriva Ancona

Per la terza volta in stagione, il Monge-Gerbaudo Savigliano ritorna al PalaSanGiorgio cercando di ritrovare conforto e punti tra le mura amiche, dopo un ko in trasferta. Reduci dalla sconfitta di San Giustino, infatti, capitan “Ciccio” Dutto e compagni attendono The Begin Volley Ancona per la settima giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, terzultima del girone d’andata.

L’avversario. I marchigiani sono tra le squadre più in forma di questo primo terzo di stagione, come confermato dai 10 punti conquistati e dal quarto posto in classifica, appaiati a Belluno. Proprio contro i veneti, i ragazzi di coach Dore Della Lunga si sono sbloccati in trasferta nel 5° turno (1-3), cosa non ancora riuscita ai saviglianesi. Nel complesso, sono diventate tre le gare consecutive vinte dai blu. Ultimo in ordine di tempo, il 3-2 casalingo contro Brugherio, che ha replicato quello ottenuto dai piemontesi appena sette giorni prima al PalaSanGiorgio. Tra i punti di forza degli anconetani sicuramente i punti garantiti dall’opposto David Kisiel, 91 totali fin qui e 18 nell’ultimo match. Come per i saviglianesi, però, i punti della The Begin sono garantiti anche da chi sta in posto 4: è il caso di Ferrini, migliore dei suoi contro i Diavoli Rosa con 20 realizzazioni.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Alla ricerca di stabilità. È questo l’imperativo in casa Monge-Gerbaudo, dopo un inizio di stagione che ha regalato comunque punti e risultati positivi, ma alternati a passaggi a vuoto che hanno lasciato l’amaro in bocca. Ultimo in ordine di tempo quello di San Giustino, dopo un primo set vinto con merito. “Dobbiamo lavorare tanto, bene e tutti insieme. Non conosco altre ricette per uscire da questa situazione. Su cosa? Non c’è qualcosa in particolare su cui dobbiamo intervenire. Ci sono da curare i dettagli un po’ su tutto, sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, mentale” – il pensiero di coach Michele Bulleri.

I precedenti. La prima di sempre. Non ci sono precedenti nella storia delle squadre, che si sfideranno per la prima volta in Serie A3. C’è, però, un legame tra Dore Della Lunga e la provincia di Cuneo. Il tecnico 40enne dei marchigiani ha infatti da poco abbandonato una carriera da giocatore ricchissima di successi e trofei, che nel 2012/13 fece tappa proprio a Cuneo, per giocare nell’allora Bre Banca Lannutti Cuneo. Lo schiacciatore di Chiaravalle concluse l’annata con 21 punti all’attivo e visse con i cuneesi la grande avventura europea, terminata con uno storico secondo posto in Champions League, prima di trasferirsi a Perugia.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 30 novembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-The Begin Volley Ancona sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. Intanto, è ancora possibile abbonarsi per tutte le gare casalinghe biancoblu.

Il Volley Savigliano è con ABIO. In occasione del match del 30 novembre, al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore saranno presenti i volontari di ABIO – Associazione per il Bambino In Ospedale, con una bancarella. Sarà possibile acquistare delle bellissime palline di Natale, utili anche per sostenere l’associazione. “ABIO è il sorriso portato dove c’è la malattia”.

(Volley Savigliano)