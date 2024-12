Cuneo, inaugurato il Forno di Comunità nella Casa del Quartiere Donatello

La Casa del Quartiere Donatello ha inaugurato nel pomeriggio di oggi, sabato 30 novembre, il Forno di Comunità, un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Im.patto Cuneo 2024, promosso da Nova Coop.

Il Forno di Comunità si inserisce nel più ampio percorso triennale del progetto Im.patto Cuneo, che si pone l’obiettivo di promuovere la riscoperta del territorio e delle sue tradizioni alimentari attraverso iniziative inclusive e sostenibili. Dopo il successo delle attività precedenti, come il percorso “Fil Rouge” dedicato alla trasformazione del pomodoro e al valore delle filiere etiche, il progetto si dedicherà all’arte della panificazione e alla scoperta della cultura dei cereali.





Il forno non sarà solo un luogo per cuocere pane e pizze, ma diventerà un simbolo di unione, convivialità e partecipazione attiva. Si riscoprirà il valore del cibo genuino, delle farine di qualità e dei grani antichi, sensibilizzando la comunità sull’importanza delle filiere sostenibili. Il Forno di Comunità è un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano convivere, creando nuove opportunità di socialità e crescita per il quartiere e la città. Attraverso laboratori, eventi e momenti di condivisione, il forno diventerà un luogo dove esperti e appassionati potranno incontrarsi per condividere conoscenze sulla panificazione, la sostenibilità e il consumo consapevole.



L’inaugurazione è stata una vera e propria festa per tutti, con attività per adulti e bambini. Ma anche l'occasione per gustare le gustose pizze preparate dalla Cooperativa Gli Evitati. Per il Comune di Cuneo era presente l'assessora Paola Olivero.