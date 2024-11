Garessio, la Regione plaude al nuovo ponte Odasso

Dopo quattro anni dall’alluvione del 2020 il borgo Ponte di Garessio è di nuovo unito.

Sono terminate infatti questa mattina le operazioni per l’installazione della struttura al posto dell’ex ponte Odasso, abbattuto per ragioni di sicurezza.

“Un intervento molto importante per il paese - aveva commentato nel corso del cantiere il sindaco Luciano Sciandra - che consentirà al borgo Ponte di essere riunito e che garantirà anche maggiore sicurezza. Il rischio zero non esiste ma confidiamo che la nuova struttura, a campata unica e senza pilastri in alveo, costituisca la soluzione alle problematiche che nel 1994, 2016 e 2020 hanno causato l’esondazione del Tanaro. Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto, a partire dalla precedente amministrazione”.

Questo pomeriggio l’opera ha ricevuto il plauso anche della Regione, presente con il presidente Alberto Cirio e gli assessori Marco Gallo e Paolo Bongioanni, che hanno effettuato un sopralluogo insieme alla ditta Bertero srl di Santo Stefano Roero, la Saisef, i sindaci Luciano Sciandra (Garessio), Giorgio Ferraris (Ormea), l’ex primo cittadino Ferruccio Fazio e il designer Giorgetti Giugiaro.