Iscriviti a Informatica-Smart Robot dell’ITIS Delpozzo di Cuneo

Nel corso di “Informatica-Smart Robot” gli studenti dovranno affrontare sia gli argomenti caratterizzanti la specializzazione di informatica (come progettazione e sicurezza delle reti di computer, programmazione di applicazioni desktop, web e smartphone), sia moduli specifici.

Approfondiranno aspetti dell’elettronica progettando circuiti e il loro interfacciamento verso microcontrollori, impareranno a programmare robot e sistemi automatici basati su Arduino, su Raspberry Pi oppure su PLC, si occuperanno dello sviluppo di applicazioni IoT (Internet delle cose), si dedicheranno anche all’intelligenza artificiale, prima soltanto da utilizzatori e poi progettando da zero i propri sistemi di machine learning.

Oltre a solide basi tecniche e nelle discipline STEM, gli studenti del corso di Smart Robot acquisiranno le soft skill richieste dal mondo del lavoro (come la padronanza della lingua inglese, il saper lavorare in gruppo, la creatività e il problem solving) attraverso la partecipazione a competizioni nazionali e a progetti organizzati in collaborazione con aziende del territorio ed enti di ricerca.