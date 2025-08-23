Piccoli illustratori crescono: in arrivo Acceglio un bellissimo laboratorio con Marco Somà

In Alta Valle Maira, nell’ambito dell’iniziativa “Passaggi di Vento 2025 - Le Memorie dell’Acqua”, la Fondazione Acceglio ha organizzato un interessante laboratorio per i più piccoli in compagnia dell’illustratore Marco Somà.



L’appuntamento è presso il Comune di Acceglio, lunedì 25 agosto alle ore 15.



Premio Andersen Miglior Illustratore 2019, Marco Somà lavora come illustratore di libri per ragazzi, è docente d'illustrazione e svolge attività di laboratorio con i bambini. I suoi libri sono stati pubblicati da diverse Case Editrici in Italia e all'estero.



Le sue realizzazioni sono state selezionate in numerosi concorsi internazionali, tra cui la Biennale d’Illustrazione di Bratislava nel 2013, la Mostra illustratori della Fiera del Libro di Bologna nel 2011, 2013, 2014 e 2016, per The Original Art Exhibit della Society of Illustrator di NY nel 2017 e per il Nami Concours 2019.



Nel 2015 ha ricevuto il “Premio Emanuele Luzzati- Gigante delle Langhe” per le illustrazioni dell’albo “La regina delle rane non può bagnarsi i piedi” edito da Kite Edizioni, nonché il 1° Premio “Giovanni Arpino” per le illustrazioni del libro “Robot: catalogo raccontato dei principali avatar servo robot per ragazzi e bambini” scritto da Bruno Tognolini ed edito da Rizzoli. Nel 2017 le illustrazioni de “Il richiamo della palude” hanno ricevuto il 2° Premio al Concorso Internazionale Sharjah Children’s Reading Festival. Ha ricevuto inoltre il Premio Toppi dell’Annual Autori di Immagini ’19 ed il 2° Premio al Concorso illustratori del Premio Letteratura Ragazzi di Cento.

PICCOLI ILLUSTRATORI CRESCONO

Si chiama “Il richiamo della palude” il laboratorio che è stato pensato per i più piccoli lunedì ad Acceglio. I bambini lavoreranno sulla carta da lucido imparando a giocare con le trasparenze, le forme, i colori e le dimensioni; reinventando le forme e le strutture delle varie creature che abitano la palude, aiutandosi con forme geometriche per creare la figura e la "struttura" dei vari personaggi.



Interessante e coinvolgente, l’esperienza si propone di far emergere la creatività dei partecipanti, ma anche la bellezza della condivisione e la ricchezza nello scoprire l’immaginazione e l’estro di ciascuno. Saranno quindi le unicità ad incontrarsi, a creare insieme qualcosa di unico.



I posti sono limitati. Per informazioni rachelerainero@gmail.com / Whatsapp (messaggi) 3479937340.