5 presale che possono trasformare $100 in $10.000 entro fine anno

Le meme coin hanno appena superato una capitalizzazione di mercato molto alta nell’ultimo periodo. Questo potrebbe essere un segnale che un grande rally verso la fine dell’anno è già iniziata.

Le prevendite di criptovalute hanno sempre attirato molta attenzione durante i periodi di rialzo, e anche questa volta potrebbero registrare un’impennata.

Se si sta pensando di investire in ICO, alcuni dei progetti più in voga al momento sono Pepe Unchained ($PEPU), Crypto All-Stars ($STARS), Flockerz ($FLOCK), FreeDum Fighters ($DUM), Sponge V2 ($SPONGE).

5 cripto in prevendita da tenere d’occhio per il rally di dicembre

Ecco una rapida panoramica dei token di cui parleremo:

Pepe Unchained ($PEPU) : basata su tecnologia Layer2, ispirata al celebre meme della rana.

Crypto All-Stars ($STARS) : nuova ICO con MemeVault e staking da paurainteressanti.

Flockerz ($FLOCK) : meme coin “vote-to-earn” che dà agli investitori un ruolo decisionale grazie alla DAO.

FreeDum Fighters ($DUM) : meme coin satirica a tema politico che sta guadagnando slancio con un’ICO di successo.

Sponge V2 ($SPONGE) : l’evoluzione del progetto $SPONGE originale con nuove funzionalità.

Pepe Unchained ($PEPU) – Pepe Chain su Layer-2 ispirata al famoso meme della rana

Pepe Unchained ($PEPU) è in forte crescita grazie alla sua visione innovativa per risolvere i problemi di scalabilità di Ethereum.

Il progetto punta a lanciare una blockchain Layer2, chiamata Pepe Chain, per migliorare la velocità delle transazioni e ridurre i costi, aprendo nuove possibilità per il trading di meme coin e lo sviluppo di app decentralizzate (dApp).

Con Pepe Chain, il team sta sviluppando un sistema in grado di elaborare transazioni molto più velocemente rispetto alla rete principale di Ethereum, potenzialmente fino a 100 x più rapido.

Questo focus su velocità e convenienza mira a risolvere problemi comuni per i trader di meme coin, come le alte commissioni e la lentezza delle transazioni su Ethereum, rendendo Pepe Unchained un’alternativa interessante per gli appassionati di cripto alla ricerca di soluzioni più agili.

Oltre alla blockchain Layer2, Pepe Unchained offre un meccanismo di staking, un bridge per Ethereum e un exchange decentralizzato (DEX), creando un ecosistema completo.

La recente prevendita del progetto ha attirato molta attenzione, raccogliendo oltre $40 milioni in pochi mesi. Tra i sostenitori ci sono grandi investitori, incluso uno che ha investito 19 ETH in un’unica transazione, secondo i dati di Etherscan.

Grazie a questi fattori, $PEPU potrebbe sfruttare il prossimo slancio di mercato, e ciò lo rende un progetto da tenere d’occhio.

Visita la presale di Pepe Unchained

Crypto All-Stars ($STARS): la nuova ICO con MemeVault e staking da paura

Crypto All-Stars ($STARS) punta a fare un ingresso deciso nel panorama delle meme coin e ha già raccolto oltre $5,5 milioni nella sua ICO.

Il progetto è al centro dell’attenzione grazie alla funzione innovativa del MemeVault, che permette agli utenti di mettere in staking diverse meme coin popolari su più blockchain e guadagnare ricompense in token di alto livello.

Con il MemeVault, gli investitori possono mettere in staking meme coin come Dogecoin ($DOGE), Brett ($BRETT) e PepeCoin ($PEPECOIN), creando un’opportunità unica per chi vuole aumentare i rendimenti delle proprie partecipazioni.

Con il ritorno della tendenza delle meme coin, Crypto All-Stars sembra ben posizionato per offrire agli investitori un modo interessante per sfruttare questo rinnovato interesse.

Tuttavia, la piattaforma non offre solo un semplice servizio di staking, ma un mezzo per capitalizzare sulla crescente domanda di meme coin.

Possedere e mettere in staking $STARS non solo garantisce l’accesso al MemeVault, ma sblocca anche ricompense significative. I partecipanti iniziali possono godere di un rendimento percentuale annuo (APY) del 334%. Con l’aggiunta di altre meme coin al vault, il potenziale di crescita continua ad aumentare.

Visita la presale di Crypto All-Stars

Flockerz ($FLOCK); la meme Coin Vote-to-Earn con DAO che dà potere agli investitori

Flockerz ($FLOCK) sta attirando l’attenzione grazie al suo modello vote-to-earn, che dà il potere decisionale direttamente alla sua comunità.

Attraverso questo approccio, i possessori di $FLOCK non si limitano a investire, ma contribuiscono attivamente a definire la direzione del progetto, guadagnando ricompense nel processo. Il concetto di vote-to-earn si adatta perfettamente al mondo delle meme coin, dove le comunità forti guidano la crescita.

La figura centrale del progetto, “King Birb,” porta con sé una storia interessante. Conosciuto come un potente uccello che un tempo governava sui suoi seguaci “degen,” ora King Birb mira a guidare la comunità attraverso regole comunitarie.

La prevendita di Flockerz ha già raccolto oltre $3 milioni. Attualmente, i token $FLOCK sono disponibili a un prezzo vantaggioso e i primi sostenitori possono beneficiare di ricompense di staking fino a un APY del 682%. Tuttavia, questo alto rendimento diminuirà con l’aumento dei token messi in staking.

Grazie all’audit dello smart contract da parte di Coinsult, Flockerz dimostra un impegno verso la trasparenza e la sicurezza per la sua comunità. Gli investitori possono partecipare alla prevendita tramite il sito ufficiale, utilizzando ETH, BNB, USDT o anche una carta di credito.

Visita la presale di Flockerz

FreeDum Fighters ($DUM): la meme coin satirica PolitiFi

FreeDum Fighters ($DUM) introduce un nuovo approccio alle meme coin, unendo satira politica e mondo cripto nella nuova categoria PolitiFi. Questo progetto creativo ha già raccolto oltre $600.000 nella sua prevendita.

Il cuore di FreeDum Fighters è il suo ecosistema basato sullo staking, dove i possessori di $DUM possono mettere in staking i token in uno dei due pool tematici: MAGATRON o Kamacop 9000.

Questi pool rappresentano in modo satirico e leggero figure politiche ben note, permettendo agli utenti di “votare” il loro personaggio preferito, guadagnando ulteriori token $DUM in cambio.

Gli analisti di 99Bitcoins vedono un potenziale di crescita per FreeDum Fighters una volta che sarà quotato su exchange decentralizzati (DEX), specialmente con il crescente interesse per le cripto nel contesto politico.

L’attuale prevendita offre un punto di ingresso conveniente per gli investitori, anche se i prezzi aumenteranno con l’avanzare delle fasi.

Visita la presale di FreeDum Fighters

Sponge V2 ($SPONGE): nuove funzionalità con possibilità di un rilancio

Sponge V2 ($SPONGE) amplia le basi del suo predecessore introducendo nuove funzionalità e ricompense, mantenendo la sua identità principale a base meme.

La transizione ruota attorno a un innovativo sistema stake-to-bridge, che consente agli investitori di convertire i token V1 in V2 attraverso lo staking.

Quando gli investitori mettono in staking i token V1, ricevono un pari numero di token V2 nel loro wallet al momento del lancio. Va notato che i token V1 messi in staking diventano permanentemente bloccati e non possono essere ritirati o venduti successivamente.

Ci sono due opzioni principali per coloro che sono interessati ad ottenere token Sponge V2. Gli investitori possono acquistare token V1 o metterli in staking nel pool ufficiale, oppure i possessori di V1 esistenti possono semplicemente fare bridging dei loro token verso V2 tramite il processo di staking. L'APY attuale dello staking è intorno al 22%, anche se questa percentuale probabilmente fluttuerà in base al numero totale di token messi in staking.

Sponge V2 sta entrando anche nel settore del gaming con la sua prossima piattaforma play-to-earn (P2E). I giocatori avranno l'opportunità di guadagnare token $SPONGEV2 partecipando al gioco e raggiungendo le prime posizioni nella classifica.

Questa mossa arriva in un momento opportuno, poiché recenti rapporti di GlobeNewswire indicano un crescente slancio nel settore P2E delle criptovalute.

Il progetto sembra fare passi ponderati per costruire su ciò che ha funzionato nella sua versione iniziale, introducendo nel contempo nuove funzionalità significative per i detentori di token.

Visita il sito ufficiale di Sponge V2

Conclusioni

Diversi nuovi progetti basati sui meme sono stati popolari ultimamente, specialmente dopo la vittoria di Donald Trump che ha causato un’impennata del mercato.

Tra i token che stanno generando interesse ci sono Pepe Unchained ($PEPU), Crypto All-Stars ($STARS), Flockerz ($FLOCK), FreeDum Fighters ($DUM) e Sponge V2 ($SPONGE).

Per gli investitori che cercano profitti a breve termine in questo momento, questi token potrebbero essere delle buone scelte, specialmente se l'attuale entusiasmo continua.