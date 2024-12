Volley A1F. Cuneo brilla in trasferta e si aggiudica per 1-3 lo scontro salvezza con Talmassons

La decima giornata della serie A1 Tigotà ha visto opporsi le Gatte della Honda Olivero Cuneo e le ragazze della CDA volley Talmassons Fvg. Un match di un'importanza fondamentale per entrambe le formazioni e che si configurava come un vero e proprio scontro salvezza vista la posizione in classifica delle due squadre, rispettivamente tredicesime e dodicesime con un solo punto a separarle.



Tra le file delle padrone di casa figura anche Maja Storck, il cui acquisto da parte della società friulana è stato perfezionata in settimana e che è partita subito titolare.



Primo set combattuto fin da subito. Le friulane tentano l’allungo portandosi sul 3-1, ma le cuneesi colmano il gap. Si procede in parità, poi Talmassons tenta la fuga, 14-11. Coach Pintus ferma il gioco e inizia la rimonta delle biancorosse. Con l'ottimo turno al servizio di Bjelica, che mette in difficoltà la ricezione delle friulane, le Gatte recuperano e allungano, 16-19 e 17-21. Talmassons rosicchia ancora qualche punto, ma Cuneo tiene stretto il vantaggio acquisito e la diagonale vincente di Lazic chiude il set per 25-20.



Ancora scambi combattuti nel secondo parziale e parità fino all'8, poi le friulane ingranano la marcia giusta e allungano 12-9. Pintus prova a fermare il gioco, ma le padrone di casa sono inarrestabili e si portano sul 15-10. Le cuneesi si aggiudicano qualche scambio, ma Talmassons

continua a macinare punti e chiude in scioltezza 25-15.



Copione simile nel terzo set, parità fino a 16 con piccoli strappi prontamente recuperati e poi le Gatte allungano, spingendo al servizio e mettendo in difficoltà le friulane. Portandosi sul 17-19 prima e sul 18-21 poi, le cuneesi si tengono stretto il vantaggio e ora sono loro a chiudere in scioltezza il set 20-25. Da segnalarsi il buon ingresso di Sanchez, che sul 10 pari ha rilevato Bjelica.



Quarto set con Sanchez confermata al posto di Bjelica. Ancora parità iniziale, poi sul 7 pari Cuneo scatta in avanti con decisione portandosi sull'8-11. Le friulane non mollano e si portano a -2, 15-17. Le Gatte però restano concentrate e continuano a macinare punti, 15-20 prima e 18-21. Talmassons non ci sta e ricuce lo strappo, riportandosi fino a -1, 20-21. Le cuneesi restano concentrate e tornano ad allungare 21-24, ma le padrone di casa non mollano e raggiungono quota 23. Time out di coach Pintus per spezzare il ritmo di gioco e poi la fast vincente di Polder consegna set e partita alle biancorosse.



Un match estremamente combattuto, in cui le Gatte sono riuscite non solo a interrompere la serie negativa da cui provenivano, ma anche a conquistare punti fondamentali per la classifica. Nonostante un momento di difficoltà nel secondo set, le cuneesi hanno mantenuto la concentrazione e dato il massimo, portando a casa un risultato prezioso. Premiata come MVP del match Kapralova.



Per le Gatte è però subito ora di tornare in palestra. Mercoledì 4 dicembre infatti si disputerà subito l’undicesima giornata di campionato, la cui avversaria sarà contro la corazzata Conegliano. Appuntamento quindi a mercoledì al Palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta. Inizio alle 20:30.



IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: in regia capitan Signorile, opposto Bjelica, bande Kapralova e Lazic, al centro Cecconello e Polder. Libero Panetoni.

Sestetto Talmassons: in regia Eze opposta a Storck, al centro Kocic e Botezat, in banda Shcherban e Strantzali. Libero Ferrari.



PRIMO SET

Allungo iniziale delle friulane che si portano sul 3-1, ma le Gatte prontamente recuperano e ristabiliscono la parità. Sul 10 pari le friulane tentano un primo allungo portandosi 12-10 prima e 13-11 poi. Parallela out di Lazic, 14-11 Talmassons e Pintus chiama il primo time out per arrestare la fuga delle padrone di casa. Le ragazze di Barbieri si portano sul 15-12, ma le cuneesi conquistano il servizio con Bjelica e si portano avanti 15-16. Ora è Talmassons a chiamare time out. Fast vincente di Polder 15-17. Le cuneesi allungano ancora, 16-19 prima e 17-21 poi. Muro vincente di Signorile e sul 17-22 Talmassons spende il secondo time out. Le friulane rosicchiano due punti ma Kapralova sigla il 23esimo punto. Ancora attacco vincente di Kapralova, 20-24 e ci pensa Lazic a chiudere 20-25. Cuneo chiude con 15 attacchi vincenti e 4 muri vincenti.



SECONDO SET

Primi scambi combattuti, poi le friulane, come nel primo set, tentano un primo allungo 5-3, prontamente ricucito dalle cuneesi. Si torna in parità e Talmassons prova nuovamente a scappare in avanti, 12-9 e coach Pintus ferma il gioco. L'attacco vincente di Bjelica interrompe il turno al

servizio delle friulane e porta le Gatte a -3, 10-13. Gli errori in attacco di Lazic e Cecconello regalano alle padrone di casa il vantaggio di +5, 15-10, e Bakodimou rileva Lazic. È proprio la neoentrata a siglare il punto del 15-11. Talmassons però continua ad allungare, 18-12. Giocata d'astuzia di Bakodimou, 18-13. Le friulane però continuano a imporre il proprio gioco e sul 21-13 rientra Lazic. 22-15 e doppio cambio con Turco e Sanchez per Signorile e Bjelica per sfruttare i tre attacchi davanti. Le friulane sono però troppo avanti e Storck chiude 25-15.





TERZO SET

Inizio speculare ai set precedenti, parità e ora è Cuneo a tentare un primo strappo, 4-6 prima e 5-7 poi. Le Gatte si portano sul 7-9, ma le padrone di casa colmano il gap e ristabiliscono la parità. 10 pari ed entra Sanchez per Bjelica. Ancora scambi combattuti, ma è Talmassons a spuntarla e a portarsi 13-11. L'attacco vincente di Sanchez e l'errore di Storck riportano la parità. Ora sono le Gatte ad allungare approfittando della confusione nel campo delle friulane e sul 14-16 Barbieri ferma il gioco. Punto Talmassons e due ace vincenti proiettano le friulane a +1, 15-16, e Pintus chiede time out. Attacco vincente di Lazic e si torna in parità. Diagonale vincente di Kapralova, ace di Polder e le Gatte allungano 17-19 prima e 18-20 poi. Ancora Kapralova 18-21, Talmassons chiama il secondo time out. Muro vincente di Kapralova e Cecconello sull'opposto, invasione Talmassons e Cuneo vola a +4, 23-19. Primo tempo vincente di Cecconello 24-20 e Scialanca rileva proprio Cecconello per il servizio. Muro vincente di Sanchez e Polder e le Gatte vincono 25-20. Le ragazze di Pintus chiudono con 14 attacchi vincenti, di cui due muri e due ace, contro i 7 attacchi di Talmassons, con 1 muro e due ace.





QUARTO SET

Confermata Sanchez per Bjelica. 3 pari e primo time out per Talmassons per dare a Scherman il tempo di recuperare dopo una pallonata presa sul viso. Si torna in campo e si procede in parità. Due punti vincenti di Sanchez e Cuneo allunga 7-9 prima e 8-11 poi, obbligando Barbieri a spendere il suo secondo time out. Ace di Kapralova, Gatte a +4, 8-12. Talmassons prova a reagire ma le Gatte hanno ingranato la marcia giusta e continuano a portarsi avanti, 11-14 e 12-15. Errore di Statzali e cuneesi a +4. Le friulane però non mollano ancora e restano aggrappate al set portandosi a -2, 15-17. Pallonetto vincente di Kapralova, muro vincente di Cecconello e le Gatte raggiungono quota 19. È ancora Kapralova ad andare a segno in pipe, 15-20. Talmassons prova a recuperare, 17-20. Invasione Kocic, 17-21. Sul 19-21 è coach Pintus a chiamare time out per spezzare il ritmo di gioco delle padrone di casa che tentano la rimonta. Errore Cuneo, friulane a -1 e rientra Bjelica. Errore al servizio Eze, pallonetto chirurgico di Lazic e 20-23 Gatte. Sette vincente per Kocic, 21-23. Pallonetto spinto di Polder in fast e primo match point per le cuneesi. Le friulane non mollano, punto di Storch, 22-24, Kapralova murata. 23-24, secondo time out di Cuneo. Fast vincente di Polder e le Gatte si aggiudicano set e partita per 23-25. Cuneo chiude così con 58 attacchi vincenti, di cui 7 muri e tre ace. Premiata MVP del match Kapralova.