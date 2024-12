Volley B1F. Le Libellule cedono per 0-3 alla Rothoblaas Volano

Libellula Banca CRS - Rothoblaas Volano TN

0-3 (23-25, 23-25, 18-25)

Serata complicatissima per le Libellule che ospitano la corazzata Volano, dal Trentino. Squadra creata per il salto di categoria, le Trentine arrivano con il nuovo allenatore Ficarra, appena dimessosi dall’Alba Volley la settimana scorsa.

Coach Barisciani dispone del sestetto base grazie al rientro di Ollino dall’infermeria. La speranza è di recuperare qualcuno dei punti persi nell’ultima partita e di far valere la dura legge della Libellula Arena.

Si parte e subito però qualche errore di troppo delle Libellule permette alle ospiti di prendere il largo e costringe le nostre ad inseguire. Sempre sotto di due o tre punti si va a raggiungere le avversarie sul 23-23 per poi lasciare il set con qualche imprecisione. Secondo set fotocopia del primo: errori in partenza per poi andare a recuperare. Si pareggia sul 20-20. Si lotta punto a punto fino al 23-23 per poi lasciare anche il secondo set.

Il terzo segue la stessa sorte, tranne che le Libellula si arrendono sul finale e capitalizzano questa volta solo 18 punti.

Un vero rammarico, perché la squadra ha dimostrato un bagaglio tecnico all'altezza di tutte le avversarie di primo livello, compreso il fortissimo Volano. Con qualche disattenzione in meno, sarebbe stato possibile competere per le posizioni di vertice. Ora, nonostante il mantenimento del sesto posto, si sta delineando un gruppo di testa da cui il team risulta escluso. D'ora in avanti non ci si può più permettere errori per fare un campionato di vertice.

A partire dalla trasferta di sabato prossimo contro il Trentino Energie, squadra assolutamente alla portata.

Libellula Volley: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Olimpia Cicogna, Michelle Gueli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

aiuto allenatore: Giuseppe Di Salvo

scoutman: Leonardo Calò

medico: dr. Paolo Borla