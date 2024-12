Chi pensa ai genitori anziani senza il sostegno dei figli? Presentata a Cuneo la "Fondazione IV Comandamento" [VIDEO]

È stato presentato ufficialmente venerdì 29 dicembre nel salone d’onore del municipio di Cuneo il progetto “Fondazione IV Comandamento – Ernesto e Maria Saffirio ETS”: una nuova organizzazione no profit e senza scopo di lucro con l’obiettivo del sostegno di genitori anziani e in difficoltà socio-economica che non possono contare sull’aiuto dei propri figli.

Le ragioni possono essere diverse e di varia natura, ma la Fondazione intende colmare l’eventuale lacuna fornendo il supporto necessario affinché i genitori fragili possano continuare a vivere con dignità e benessere.

Presenti all’incontro di venerdì – del quale ha dato conto anche il nostro giornale - l’assessora del Comune di Cuneo Paola Olivero, il governatore regionale Alberto Cirio, il presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Giancarlo Arneodo, il vicario generale della Curia diocesana Cuneo-Fossano Carlo Vallati, il cappellanno dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, il consigliere della Fondazione Crc Federico borgna e la coordinatrice Maria Chiara Restori.

Nel video la promotrice dell’iniziativa – e figlia di Ernesto e Maria – Josetta Saffirio ne illustra gli elementi salienti: