Cuneo, visita in Bolivia dell'amministrazione comunale: al centro, i progetti di prevenzione della violenza tra i giovani

Una delegazione istituzionale composta dal Comune di Cuneo e dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cuneo, in qualità rispettivamente di capofila e partner del progetto “Cambiando de Lente”, è tornata in Bolivia, dopo un anno dal primo viaggio di scambio. Una nuova tappa nella lunga tradizione di solidarietà e cooperazione internazionale del Comune di Cuneo. A rappresentare il Comune di Cuneo il responsabile dell’ufficio Politiche Sociali, Ivan Biga, la responsabile dell’ufficio di Cooperazione internazionale, Milena Basano e il tecnico Stefano Cavallotto. In rappresentanza dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cuneo la direttrice Elena Boranga.

La missione si è concentrata sulle tematiche di intervento del progetto “Cambiando de Lente”, finanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo, che interviene nell’ambito della giustizia minorile e in particolare si occupa della prevenzione della violenza e della delinquenza giovanile nei quartieri più marginali della città boliviana di Cochabamba. Il progetto si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di cooperazione internazionale che da anni il Comune di Cuneo sostiene in diversi paesi del sud America e dell’Africa sud Sahariana. Partner operativo in loco è Progettomondo che, con la rete dei suoi partner locali, promuove attività di prevenzione nelle scuole, supporta i servizi di assistenza terapeutica a giovani con problemi di abuso di alcool e droghe e svolge attività formative per il personale dei servizi pubblici.

Il principale obiettivo della missione è rafforzare e consolidare i legami di collaborazione tra i due paesi e promuovere progetti di sviluppo sostenibile in futuro, oltre a garantire il monitoraggio sull’andamento del progetto in corso e la verifica delle attività. L’agenda è stata particolarmente densa, sia di incontri a carattere istituzionale che di momenti informali di confronto e scambio. La delegazione cuneese ha inoltre incontrato i rappresentanti delle autorità locali di Cochabamba: il sindaco Manfred Reyes Villa Bacigalupi, gli alti funzionari della Regione del Settore Sviluppo Umano, Cultura e Turismo e del Settore Istruzione, il Presidente del Tribunale e numerose organizzazioni della società civile che operano nel territorio, oltre a giovani studenti protagonisti del progetto “Cambiando de Lente”.

Particolarmente interessante la visita ad un istituto scolastico della zona sud di Cochabamba, un’area periferica della città, in cui la delegazione ha avuto l’opportunità di incontrare la direttrice e alcuni docenti e partecipare attivamente ad un’attività di progetto realizzata nella scuola: il circolo riparativo. La visita è stata inoltre l’occasione per scoprire un murale ispirato alla tematica della giustizia riparativa e premiare gli studenti che si sono incaricati della sua realizzazione. Il calendario della missione, che si concluderà a fine di questa settimana, prevede ora l’incontro con il rappresentante del sistema penale minorile del Ministero delle Pari opportunità a La Paz e una visita istituzionale all’ambasciatore italiano in Bolivia, Fabio Messineo.

“Abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei partner boliviani e abbiamo trovato grandi progressi nel progetto. Gran parte delle attività sono state realizzate e concluse con successo, mentre quelle in corso sono portate avanti con impegno. Anche dal punto di vista delle relazioni interistituzionali la missione si sta rivelando molto utile, le autorità municipali e dipartimentali si sono dimostrate assolutamente interessate al dialogo e allo scambio di esperienze con il Comune di Cuneo, nell’ottica di sviluppare nuovi progetti che si pongano in continuità con quello in corso. Particolarmente emozionante è stato assistere allo spettacolo teatrale ‘Metamorfosis del Alma’ interpretato del gruppo teatrale del centro di riabilitazione per adolescenti ‘Molles’ nell’ambito del Programma socioeducativo Cometa”, commentano i partecipanti alla missione.