“Tartufi e Barolo, il gusto della solidarietà” col Rotary Club Alba

Domenica 24 novembre si è tenuto il tradizionale galà del Rotary Club Alba “Tartufi e Barolo- Il gusto della solidarietà”, presso il ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese.

Il pranzo benefico è stato inventato da Lorenzo Gallo nel 2018 per raccogliere fondi per sostenere le famiglie vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. L’anno successivo è stata la volta del Rotary Campus, l’iniziativa rivolta ai giovani disabili, mentre nel 2021 il Rotary Club Alba ha acquistato degli Shelterbox per Haiti; nel 2022 il ricavato è confluito nel service distrettuale a supporto alle piccole medie imprese (prevalentemente agricole) che sono state fortemente danneggiate dalla alluvione nelle Marche e sostenerle nella ripresa.

L’anno scorso il ricavato, in collaborazione con il Comune di Alba, era andato all’associazione La Carovana, che si occupa di sostegno alle persone disabili e le loro famiglie, dopo l’episodio di vandalismo contro la loro sede. Quest’anno il contributo verrà destinato al service internazionale Shelterbox, un'iniziativa per portare un aiuto immediato e concreto a chi ha perso la propria casa per catastrofi naturali o guerre: fornisce, infatti, nelle zone colpite quanto necessario per permettere, a chi non ha più nulla, di avere un rifugio vicino alla propria terra natale.

Il pranzo, molto partecipato con ospiti dalla Liguria, Piemonte, Francia e Ucraina, ha riunito le eccellenze del territorio: un tartufo di notevole qualità, raccolto da Stefano Drocco e da trifolai di fiducia, l’ottimo Barolo della cantina Piazzo e l’Alta Langa di Terre di Barolo.

Graditi ospiti del galà il sindaco di Alba Alberto Gatto, il governatore del distretto 2032 Natale Spineto, Antonietta Fenoglio, Past Governor del Distretto 2031 e membro del Rotary Club Torino Contemporanea, Giacomina Merlo, Presidente del Rotary Club Ovada del Centenario, Chiara Milanesio, presidente dello Zonta Club Alba Langhe e Roero, il Past President Gilles Nava e la Presidente incoming Marie Dominique Gentili del club di Beausoleil, Antonio Rossi, Past President del club di Genova Centro Storico e membro del consiglio direttivo di Shelterbox Italia, e Clementina Dagna, Past President del club di Ovada del Centenario.

Presenti anche le delegazioni dei Rotary Club Beaulieu Cote d'Azur, Beausoleil, Bra, Canelli, Gavi Libarna, Genova Centro Storico, Genova Est, Genova Golfo Paradiso, Genova Nord, Genova-Sud-Ovest, Ovada del Centenario, Rapallo, Torino, Torino Contemporanea, Torino Nord-Est Crocetta, Torino Subalpina, Torino 1958, Kobelyaki (Ucraina). Hanno partecipato anche i club Inner Wheel Torino Nord Ovest, Zonta Club Alba Langhe Roero e Lions Club Alba Langhe.

Il pranzo e il service sono stati possibili grazie agli sponsor Cantine Piazzo (in particolare Franco Allario e Marina Piazzo) e Terre del Barolo (attraverso il socio Maurizio Giacosa). È stata una occasione di amicizia che ha permesso il rafforzamento dei legami tra i club e che, soprattutto ha permesso di fare del bene con una donazione a Shelterbox.