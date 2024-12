Cuneo, torna la pubblicazione scientifica per il complesso monumentale di San Francesco

Nel mese di dicembre 2024 è stato pubblicato il 12° numero della collana dei “Quaderni del Museo Civico di Cuneo”, a cura di Michela Ferrero, per i tipi della Nerosubianco edizioni. Anche questo volume si articola in interventi che afferiscono ai più vari campi del sapere umanistico, storico-artistico e tecnico, con la finalità di divulgare i progetti dell’istituzione museale, tendendo conto dei requisiti richiesti ai luoghi della cultura in materia di accessibilità, inclusione e valorizzazione delle collezioni museali. Gli articoli pubblicati confermano il ruolo del Museo come centro di ricerca e di riflessione e testimoniano una continua attività di coinvolgimento di pubblici differenti per provenienza, composizione, interessi ed esigenze.

“L’intervento di restauro dei beni culturali in materiale lapideo del chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo; il lungimirante progetto di rigenerazione del quartiere di Cuneo centro, puntando sulle famiglie e sulle attività laboratoriali culturali; i risultati ottenuti in città dallo sviluppo del PEBAS, Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche, sono solo alcuni dei pregevoli spunti di riflessione e di valorizzazione contenuti nella pubblicazione e finalizzati a comunicare l’impegno di Cuneo a favore della cultura, come bene condiviso, fruibile e accessibile a tutti i cittadini”, afferma Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo.

Come da più di un decennio a questa parte, l’iniziativa editoriale assolve al fine di rispondere ad uno dei requisiti degli standard indicati dalla Regione Piemonte in materia di musei, ovvero la comunicazione scientificamente aggiornata delle ricerche e dei progetti condotti dal museo stesso.

Una copia del volume sarà a breve consultabile presso le principali biblioteche e i principali musei della Regione Piemonte, oltre che sul sito internet del Comune di Cuneo, nella pagina dedicata alle pubblicazioni del Museo. I Quaderni inoltre, in formato cartaceo, si possono acquistare presso il bookshop del Museo e la Casa editrice Nerosubianco edizioni.

Per ulteriori informazioni: Complesso Monumentale di San Francesco - Museo Civico di Cuneo, via Santa Maria 10, 12100, Cuneo, tel. 0171.634175, e-mail: museo@comune.cuneo.it.