L'Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo ha celebrato i suoi campioni, a Giacomo Provera il premio "Milvio Fantoni"

Una grande festa nel segno dello sport e dello stare assieme, al culmine di un’altra stagione memorabile per l’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo. Sabato 30 novembre, presso l’ormai consueta sede del ristorante “Commercio” di Roccaforte Mondovì, è andata in scena la tradizionale cena sociale condotta dal giornalista Emanuele Lubatti.

La nutrita platea di atleti, ex e nuovi, dirigenti, tecnici, genitori, sponsor e istituzioni era presente a celebrare un anno di ottimo raccolto per il sodalizio monregalese, caratterizzato da prestigiosi risultati sportivi, non solo individuali, ma anche e soprattutto di squadra. Il presidente Fabio Boselli, eletto nell’estate del 2019, ha voluto tracciare un bilancio della stagione che si sta concludendo: «Abbiamo raggiunto quota 780 tesserati totali, tra Fidal, sezione Triathlon e Asi, che confermano l’Atletica Mondovì ai primi posti a livello nazionale per numero di iscritti. Voglio rimarcare in particolare i grandi risultati nei Campionati di società: frutto di un lavoro di squadra che intendiamo perseguire. Un ultimo pensiero va a Milvio Fantoni che non è più tra noi, ma che ha costruito questa realtà: senza di lui, io e tanti altri non saremmo qui».

Gli fa eco il dirigente e anima dell’Atletica Mondovì, Enrico Priale: «Siamo estremamente soddisfatti di quanto ottenuto in stagione con i podi e i piazzamenti dei 32 atleti che hanno partecipato ai Campionati Italiani. I risultati seguono una tendenza in costante crescita e certificano una profondità e una competitività in tutte le categorie e nelle diverse specialità. È mancata la ciliegina sulla torta: la splendida cavalcata di Giacomo Provera verso il suo titolo italiano si è interrotta sull’ultima barriera nella finale dei 300 ostacoli, ma non si è fermata quella del Giacomo “atleta”: il futuro è dalla sua parte». Senza dimenticare ovviamente tutto quanto costruito oltre l’aspetto puramente agonistico, a partire dai progetti nelle scuole e in campo sociale. Quanto raccolto, ad esempio, tramite le offerte per i calendari 2025 presentati nella serata verrà utilizzato per proseguire le attività rivolte alle disabilità avviate con il Centro Anffas La Vignola della Cooperativa “Il Melograno” e con Cascina Nibal.

A seguire i doverosi ringraziamenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, al title sponsor Acqua S. Bernardo, al main sponsor Banca Alpi Marittime e alla Karhu, sponsor tecnico rappresentata in loco dall’ad Enrico Arese, che ha svelato le maglie personalizzate degli Europei di Roma, dove campeggia la scritta #roadtoBirmingham26, sede della prossima edizione. Un augurio e un auspicio rivolto ai tanti giovani atleti presenti.

Hanno fatto sentire la loro vicinanza Alessandro Terreno, assessore del Comune di Mondovì, la vicepresidente della Fondazione CRC, la monregalese Elena Merlatti, Claudia Martin, delegata Coni, il presidente del Panathlon Mondovì Ezio Tino e la neo fiduciaria tecnica Fidal Cuneo Chiara Genero, intervenuti per i saluti d’apertura.

Si è passati poi alle premiazioni degli atleti, partendo dall’importante omaggio riservato a Francesca Paolin, Alice Boasso, Celeste Dotta e Silvia Boero, che grazie alle loro prestazioni hanno permesso all’Atletica Mondovì di piazzarsi al 6° posto nel Campionato Italiano di società di prove multiple femminile Assoluto: il miglior risultato di sempre a livello di squadra in un Cds. Applausi anche per la squadra Allievi, capace di conquistare il quarto posto alla finale nazionale B dei Cds a Imperia – per la soddisfazione dei tecnici Marco Chiecchio, Andrea Oderda, Luca Candela, Pietro e Lorenzo Rossi, Fabrizio Moscarini e del presidente Boselli – e per Federico Palladino, Gabriele Beccaria, Alessio Lombardo, Francesco Mariut, che, nella stessa categoria, hanno portato l’Atletica Mondovì al sesto posto ai Cds di prove multiple. Grazie ai risultati conseguiti nel corso della stagione, la classifica “Club Challenge” ha premiato entrambe le squadre Assolute con una storica doppia qualificazione alle finali nazionali dei Cds nel 2025. Un traguardo raggiunto anche grazie alla bella sinergia sviluppatasi con l’Atletica Castell’Alfero, come rimarcato dal presidente della società astigiana Franco Russo, gradito ospite, che ha rinnovato l’impegno per il futuro.

Visto che, come recita il vecchio adagio, l’unione fa la forza, non ci si ferma qui. Enrico Priale ha annunciato ufficialmente l’avvio della nuova collaborazione con l’Atletica Cairo, del presidente Vincenzo Marinello, e con l’Atletica Asti 2.2, presieduta da Edoardo Rabezzana. Come primo effetto, vestiranno la casacca biancorossa i mezzofondisti liguri Ismaele Bertola e Alessio Parodi (tecnico Valerio Brignone), mentre da Asti arriveranno otto rinforzi, tra cui gli allievi Giacomo Rabezzana e Andrea Tallarico, seguiti da Antonella Giulivi.

Da segnalare inoltre gli innesti di due velocisti di buon livello e di ottima prospettiva, come Tommaso Pibiri dal Cus Torino e Simone Milanesio dall’Atletica Bra, presente con il tecnico Marco Cavazzana.

La ciliegina sulla torta è però la “top” Rachele Torchio, in arrivo anche lei dal Cus Torino: classe 2005, argento Junior sui 100 metri agli Italiani di Rieti, azzurra ai recenti Mondiali U20 di Lima, è seguita dal tecnico Luca Ruffinengo dell’ASD Hammer Team.

Sfilata, con meritatissimi applausi inclusi, per i tantissimi campioni provinciali (60), regionali (23) e per i podi italiani. In particolare, la coppa dedicata agli importanti piazzamenti a livello nazionale è stata consegnata dai valletti Marco e Sofia a Lorenzo Vera (3° sui 200 mt Junior Indoor), Francesca Paolin (2ª nell’eptathlon Promesse), e Vittoria Bollano (proveniente dall’Atletica Alba, con numerosi piazzamenti ai campionati assoluti, tra cui il 4° posto agli Italiani sui 3.000 metri di marcia Indoor).

Il vicecampione mondiale, campione italiano e detentore del record di categoria Master SM60, Raffaele Tomaino, lombardo ma amico di lunga data dell’Atletica Mondovì, è stato omaggiato con una mongolfiera di ceramica in un simpatico fuori programma.

Quindi ecco in chiusura il momento clou della serata: il premio “Milvio Fantoni”, riservato alla miglior prestazione tecnica stagionale. È stato consegnato dalla vedova del compianto Milvio, Marcella Carpanelli, e dal presidente Boselli al 15enne Giacomo Provera, capace di ottenere 1.069 punti grazie al suo 38”32 sui 300 ostacoli fatto registrare a Donnas il 21 agosto scorso, che rappresenta addirittura la terza miglior prestazione italiana all time nei Cadetti. Subito dietro, troviamo le ragazze della 4x100 Assoluta Boasso, Roà, Bilardo, Paolin (47”77) e Vittoria Bollano (23’44”3 sui 5.000 m di marcia).