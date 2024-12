Esplode XRP, mentre PEPU supera i $60 milioni in presale

Il mondo delle criptovalute è in continuo fermento e non se ne sta buono nemmeno durante i periodi festivi. Anzi, è proprio in questi ultimi che alcuni token prosperano. Questo è il caso di XRP di Ripple, che durante il fine settimana ha rotto la barriera dei 2$, raggiungendo quota 2,39$, con un aumento del 62,7% negli ultimi sette giorni.

Un momento florido anche per Pepe Unchained, la prevendita che ha rotto ogni tipo di previsione, superando i 60 milioni di dollari raccolti in finanziamenti. Ormai manca davvero poco tempo alla fine di questa prevendita dal successo stratosferico e gli ultimi 10 giorni potrebbero essere cruciali. Gli investitori stanno riversando capitali sempre più ingenti, posizionandosi in modo accurato per un potenziale pump al lancio del token sugli exchange.

XRP e i piani di Ripple

Durante lo scorso fine settimana, il prezzo di XRP ha reagito alle speculazioni sull’adozione di RLUSD, una nuova criptovaluta che potrebbe essere lanciata da Ripple il prossimo 4 dicembre. Se dovesse esserci l’approvazione, si tratterebbe di un passo significativo che ne rafforzerebbe la posizione.

La dinamica di mercato di XRP evidenzia la sua solida posizione nel panorama delle criptovalute, con una capitalizzazione di mercato di 138 miliardi di dollari, riflettendo una crescita del 28%. Nelle ultime 24 ore, il volume di scambi ha raggiunto 29 miliardi di dollari, con un incremento significativo del 120%, dimostrando una maggiore liquidità e attività degli investitori. La valutazione completamente diluita (FDV) di XRP si attesta a 243 miliardi di dollari, sottolineando il suo potenziale a lungo termine.

Il rapporto volume/capitalizzazione di mercato del 21% sottolinea l’alto livello di attività di trading rispetto alla capitalizzazione di mercato. Con una fornitura totale di 99,9 miliardi di XRP e un'offerta massima limitata a 100 miliardi di XRP, la sua emissione quasi completa indica una struttura di fornitura stabile, a supporto della sua solida performance di mercato.

Il crescente ottimismo è riconducibile anche al cambio di gestione alla SEC, con il presidente attuale Gary Gensler che dovrebbe lasciare la sua posizione a gennaio. Molti sostengono che il suo successore avrà un approccio molto meno stringente nei confronti del mondo degli asset digitali.

Pepe Unchained e il potenziale esplosivo del token PEPU

Non è un momento propizio solo per XRP ma c’è anche PEPU da prendere in considerazione. Questo token, però, a differenza di quello di Ripple, non è ancora stato lanciato sul mercato ed è disponibile per l’acquisto solo in prevendita tramite il sito ufficiale. Ciononostante, il team di sviluppo ha raccolto oltre 60 milioni di dollari in finanziamenti. Una somma che ha dell’incredibile e che configura questo progetto come un vero e proprio miracolo delle meme coin.

Va anche detto, però, che Pepe Unchained ha delle solidissime basi su cui ha fondato il proprio marketing, conquistando la fiducia degli investitori. Il progetto ha come mascotte la rana Pepe, simbolo di altre meme coin di successo come PEPE. Tuttavia, cerca di distaccarsi dalla sua raffigurazione classica presentandola con un elemento in più: un giga-cervello in costante espansione. Tale narrativa si inserisce perfettamente nelle soluzioni d’utilizzo del token. Infatti, il cervello di Pepe, per poter crescere, deve essere libero da costrizioni. Identificate in questo caso nella blockchain Layer-1, attualmente utilizzata da moltissime meme coin.

Vantaggi per tutti

Il team di sviluppo ha deciso di dar vita a un vero e proprio ecosistema sfruttando la ben più veloce e performante Layer-2, creando il primo token di Pepe the Frog a usare questa soluzione. E non finisce qui, poiché non ci sono vantaggi solo per i trader, ma anche chi decide di entrare nell’ecosistema in vari modi potrà usufruire di bonus. Sia per quanto riguarda gli sviluppatori, con il programma di sovvenzioni Frens with Benefits per sviluppare nell’ecosistema di Pepe Unchained, sia chi vuole creare meme coin con pochi clic, tramite il Pump Pad di Pepe.

Al netto delle tantissime potenzialità del token PEPU, è chiaro che il progetto abbia ormai raggiunto un livello di completezza intrigante e gli investitori interessati a farne parte dovrebbero approfittare del momento propizio. In questo frangente, infatti, PEPU ha un costo di 0,01295$ e i prossimi 10 giorni rappresentano l’ultima occasione per ottenere la meme coin a un prezzo così basso. Dopodiché ci sarà il lancio sugli exchange e in quel momento il costo di PEPU potrebbe salire esponenzialmente, con apprezzamenti in grado di offrire ritorni consistenti a tutti i primi investitori.

