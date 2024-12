Borgo San Dalmazzo, alla Fiera Fredda 2024 anche il Consorzio della Chiocciola

Anche quest’anno il Consorzio della Chiocciola di Borgo e delle sue valli sarà presente alle 455^ Fiera Fredda con un nutrito programma. Nel cortile della Bertello riposizioneremo la nostra casetta in legno per la vendita delle chiocciole dei nostri Associati, contraddistinte con il marchio di garanzia, nominativo del produttore e provenienza, oltre al salame di lumaca preparato su nostra ricetta.

All’interno nel primo padiglione dell’Area Espositiva accoglieremo i visitatori nel nostro punto informativo, allestito nel contesto della mostra fotografica, realizzata con le opere del Concorso Fotografico “La chiocciola di Borgo tra natura ed arte”.

Il concorso fotografico, giunto alla nona edizione, quest’anno sarà dedicato alla Fotografa di Borgo Teresa Orizio, recentemente scomparsa, che ha contribuito fin dall’inizio all’organizzazione dell’evento mettendo a disposizione la sua grande professionalità. Nell’edizione 2024, sempre destinata a Fotografi non professionisti, è stata aggiunta una terza sezione paesaggistica “Gli scorci di Borgo e delle sue Borgate”, anche per questa saranno previsti tre premi in denaro (150 – 100 – 50 euro) oltre all’attestato di partecipazione previsto per tutti i concorrenti.

Come nella precedente edizione gli alunni di alcune classi della scuola primaria di Borgo San Dalmazzo si cimenteranno in disegni e lavori sul tema della chiocciola, le opere saranno esposte nell’ambito della mostra. La premiazione del Concorso Fotografico si svolgerà domenica 8 alle 17 presso lo stand del Consorzio, seguirà rinfresco per i partecipanti. Sempre domenica 8 alle 10 al Palazzo Bertello nell’area del Consorzio avrà luogo “Incontro con gli Elicicoltori” momento di confronto sulle problematiche dell’allevamento elicico con la presenza del Ricercatore Alberico Franzin del Centro di Referenza Regionale per l’elicicoltura, creato nel 2022 dall’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, della Liguria e della valle D’Aosta presso la sezione di Cuneo.

In questo spazio, aperto anche al pubblico, saranno presentati i primi risultati del progetto di ricerca volto ad approfondire le problematiche sanitarie dell’allevamento, che limitano le già scarse produttività. Il progetto viene realizzato con il supporto del Consorzio della Chiocciola di Borgo, seguirà degustazione con i prodotti trasformati del Consorzio e delle Comunità Slow Food della Condotta di Cuneo.

Dal 6 gennaio inizierà il programma delle serate promozionali con la chiocciola di Borgo, primo appuntamento venerdì 6 al Real Park di Entracque, venerdì 17 gennaio al Relais CUBA di Cuneo, giovedì 23 gennaio al Resort San Quintino di Busca, giovedì 6 febbraio al Ristorante “Da Politano” di Fontanelle, per concludersi con l’ultima serata mercoledì 19 febbraio all’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo. I programmi dettagliate degli eventi si potranno consultare sulla pagina facebook conschiocciola.it o sul nuovo sito del Consorzio completamente rinnovato e in fase di ultimazione.

Nel corso dell’anno sono state realizzate varie iniziative in programma, “La serata della chiocciola estiva” nell’ambito degli eventi dei venerdì di luglio, molto apprezzata e partecipata nonostante le condizioni climatiche non molto favorevoli, “La Festa della Chiocciola” presso il parco Grandis con la partecipazione delle classi 4^A e 4^B delle scuole primarie del Plesso Don Luciano, in cui è stato illustrato ai ragazzi il ciclo della chiocciola, per poi introdurre i soggetti marchiati nel recinto dimostrativo allestito dal Consorzio del Parco. Campionamenti di chiocciole sono stati effettuati negli allevamenti dei nostri elicicoltori con il rilevamento di dati di produzione, nell’ambito del progetto di ricerca con il Centro di Referenza Regionale per l’elicicoltura.