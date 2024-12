Sabato 7 dicembre Musica tra le stelle: il Voxonus Festival ritorna a Elva con "Bach, la Bibbia della musica"

L'appuntamento è fissato alle ore 17 di sabato 7 dicembre nella Parrocchiale di Santa Maria Assunta, per il concerto "Bach, la Bibbia della Musica", eseguito da Claudio Gilio (viola). Il musicista e presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona interpreterà alla viola due Suites (originali per violoncello) del genio tedesco. Ad arricchire il programma, un'affascinante introduzione storico-artistica sugli affreschi della Cappella della Parrocchiale a cura di Franco Giletta, dal titolo "Hans Clemer: dramma e speranza negli affreschi di Elva", che guiderà il pubblico alla scoperta delle meraviglie pittoriche custodite nella chiesa.

Il concerto è a ingresso gratuito e non è necessaria la prenotazione.

A seguire, un momento conviviale con "AperiStelle", un aperitivo dal sapore locale preparato con maestria dalla Pro Loco di Elva e dai ristoranti Martagon e Taula de M'aura, per gustare la tradizione culinaria di questo angolo di montagna. La serata si concluderà con una sorpresa: "Elva, una Montagna di Stelle", un'osservazione guidata del cielo stellato con l'esperto Enrico Collo. A luci spente, il silenzio e la magia della notte trasformeranno il borgo in un vero paradiso per gli amanti dell'astronomia. Anche per questa attività non è richiesta prenotazione e il costo è di € 10 a partecipante (consigliato il binocolo).

"Questa iniziativa che fa incontrare la musica con la convivialità racchiude l'essenza del Voxonus Festival, da sempre attento a valorizzare tesori artistici e culturali di luoghi incantevoli, permettendo al pubblico di scoprire la bellezza unica di siti storici e naturali in una stagione in cui la montagna rivela tutto il suo fascino e che accompagna, anche con il suo silenzio, alcune delle più belle pagine della classicità", ha detto il presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona e direttore artistico del Festival, Claudio Gilio. "Con oltre 60 concerti in Liguria e Piemonte - prosegue Gilio - questa edizione del Festival vede in Elva la sorgente, per così dire, del sottotitolo 'Dalle Alpi al mare' che è una delle caratteristiche di questo tour musicale".

IL PROGRAMMA

Le "Suites per violoncello" scritte fra il 1717 e il 1723 sono un faro nella storia della musica. La loro melodia polifonica, caratteristica distintiva delle opere del compositore tedesco, trova qui la sua apoteosi. Sono pagine che riassumono la genialità compositiva di Bach, penetrando nell'animo con l'apparente semplicità della sua filosofia. L'eloquenza musicale si distende mediante un'esecuzione filologicamente accurata che irradia la ricchezza e la varietà dei manoscritti originali. Queste "Suites" sono come testi sacri, una Bibbia che trasporta esecutori e ascoltatori in un viaggio di contemplazione nella purezza e nell'essenza stessa della musica di Bach.

Claudio Gilio è presidente, direttore artistico, 'prima viola e 'viola solista' dell'Orchestra Sinfonica di Savona, nonché direttore e docente dell'Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea. Ideatore, insieme a Filippo Maria Bressan. della prestigiosa Voxonus Academia di musici e cantori, ha ideato il Centro Italiano per la ricerca e la proposta della letteratura quartettistica italiana del 1700 e 1800. È stato coordinatore artistico e violista dell'Ensemble Garbarino e ha collaborato stabilmente come prima viola con 'Orchestra dei Filarmonici di Torino'. La sua esperienza classica é stata arricchita da contaminazioni musicali jazz, blues e pop grazie alle esperienze newyorkesi e parigine. È ideatore del 'Quartetto d'archi Aries', dal 2004 assume la carica di direttore generale presso l'Accademia del Teatro di Cagli. Le sue numerose incisioni discografiche spaziano dalla musica antica al crossover.

Per ulteriori informazioni contattare il numero WhatsApp 340 617 2142, oppure scrivere all'e-mail info@orchestrasavona.it o consultare il sito.