Emmaus Cuneo: sabato vendita straordinaria natalizia per la pace, la solidarietà, la giustizia

Sabato 7 dicembre Emmaus Cuneo organizza, nei propri mercatini solidali dell’usato di Boves, Cuneo e Mondovì, una vendita straordinaria per sostenere le popolazioni civili della Palestina, del Libano e gli obiettori di coscienza alla guerra in Ucraina.

Gli orari saranno i seguenti:

Boves, via Mellana, 55: 9,00/12,00 – 14,00/18,00 (*)

Cuneo, via Dronero 6/A: 15,30/19,00

Mondovì, piazza San Pietro, 1: 9,30/12,30 – 15,00/19,00

Nell’occasione, presso il mercatino solidale di Boves, saranno applicati degli sconti fino al 50% in alcuni settori (tranne alcuni pezzi).

"Con questa iniziativa – fanno sapere gli organizzatori – Emmaus Cuneo intende dare continuità alla propria azione solidale per i civili e i profughi colpiti dalle guerre, sensibilizzare sulla tragica situazione in cui sono costrette milioni di persone e sull’assurdità di agire nelle controversie territoriali e internazionali con la violenza e le armi, denunciare le ripetute violazioni del diritto internazionale e la carneficina di bambini, donne, uomini inermi colpevoli solo di essere nel momento sbagliato nella parte sbagliata del mondo. Ma aiutare solo in questo momento e in questi casi può non bastare bisogna anche agire per contrastare il commercio delle armi, sostenere chi si oppone alla guerra e gli organismi e le istituzioni umanitarie e di diritto internazionale e lottare con ogni mezzo nonviolento contro le cause di ingiustizia, miseria e sofferenza".